早安家族BEYOOOOONDS全員愛香菜！寶島行發掘新奇吃法

早安家族人氣團體BEYOOOOONDS於27日在台北舉行首次海外單獨演唱會。（Welcome Music提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕早安家族人氣團體BEYOOOOONDS於27日在台北舉行首次海外單獨演唱會，留下深刻印象，特別的是，成員們此行除體驗台北熱情，對「香菜」來者不拒，甚至還要求「加碗！」

BEYOOOOONDS成員首度來台，在行程中感受滿滿台灣魅力。這三天除了演唱會以及三場咖啡廳活動，再加上宣傳行程之外，還有豐富的觀光行程、如體驗台灣的早市、成員們伴手禮等，享用麻辣鍋、大啖台菜，沒想到幾乎全員熱愛香菜，竟然追加香菜兩三次。

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演唱會前，主辦單位準備了台式豆花與水果，豆花上灑了香菜與花生粉，成員們直呼新奇好吃。島倉rika甚至因太喜歡水果，演出結束後還捧著一大盤水果離場，成為可愛的小插曲。

早安家族人氣團體BEYOOOOONDS於27日在台北舉行首次海外單獨演唱會。（Welcome Music提供）

演出當天，在DJ KOO所錄製的開場介紹中，成員們活力登場，帶來《Disco Carnival》、《追尋吧……命運旅人的方程式》等人氣曲目，並以中文「笑死」、「哭哭」、「笑咪咪」 、「我很漂亮」，還學了「哇揪緣頭（我很帥）」、「水啦」等， 擺出比讚手，可愛爆表。

唱到《Go City Go》一曲時，由於歌詞中有許多新幹線的車站名，特別將歌詞改為「歹巴洽桃（台北車站）」，又在《Nippon 的D・N・A！》橋段融入「我愛你」等在地元素，展現滿滿誠意，最後在粉絲陪伴下完成首次海外演唱會。同時相約：「一定會再回到台北！」

此外，早安家族今年將陸續有多組團體來台演出，可粉絲們密切注意相關情報。

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