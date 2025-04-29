和老婆吃完泡麵！畢書盡轉頭舉辦私密派對 拿到「兩根」嗨翻

畢書盡化身鐵板燒師父。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡剛舉辦「Bii WITH YOU」巡迴演唱會，隨即帶來全新單曲〈生命線〉，而演唱會後，Bii為了感謝粉絲一路的支持，舉辦秘密感謝派對，他突發奇想，選在鐵板燒店進行，化身鐵板燒師父為粉絲下廚，他笑說：「因為我很愛吃鐵板燒，能當鐵板燒師父算是『圓夢』了！」他一直覺得師父拿著兩根鏟子炒出美味的料理很帥，「敲來敲去的聲音讓食物看起來和吃起來都更美味了，今天我終於拿到這兩根，很開心！」

畢書盡化身鐵板燒師父。（索尼提供）

北流演唱會結束後，Bii只給了自己短短兩天時間休息，第三天就去健身房報到，唯一的犒賞就是演唱會後回到家，和太太煮了兩包泡麵一口氣吃完，就開始討論演唱會哪些地方可以更完美，他說：「沒想過演唱會後要大大犒賞自己，吃泡麵就夠了。接著要繼續努力，維持好自己的嗓子和體態。」為了馬上到來的馬來西亞和新加坡演唱會保持最佳狀態。

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畢書盡化身鐵板燒師父。（索尼提供）

Bii也立刻推出全新單曲〈生命線〉，是大愛電視台的醫療戲劇《院長爸爸》的片頭曲，劇情觸及2015年八仙塵爆後的緊急救援、患者與醫護共同承受的痛苦與重建，以及在疫情來襲時不曾退縮的一線英雄。

而Bii日前也在鐵板燒餐廳舉辦私密感謝派對，當天特別提早到餐廳，和鐵板燒師父學習，平時有下廚習慣的他一學就上手，炒菜、煎魚有模有樣，還特別讓大家夢回北流演唱會，穿上肌肉賁張圖案的圍裙做料理，「肌肉大廚」一邊做菜一邊唱歌，讓歌迷又驚又喜。

畢書盡化身鐵板燒師父。（索尼提供）

當天的歌迷來自中南部、宜蘭等地，為了見Bii齊聚台北，其中一對小兄弟因為姑姑天天聽Bii的歌，小兄弟跟著喜歡上Bii，姑姑帶著兩位姪子到簽唱會、演唱會支持，甚至連學校作業都是做和Bii有關的勞作，當天秀出照片給Bii看，Bii十分感動：「我常想要怎麼跟粉絲多見面，讓大家都開心，創造滿滿的共同回憶。」

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