晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李㼈拍片爆越權導演喊卡！親回應承認「女主角都哭了」

〔記者廖俐惠／台北報導〕李㼈擔任中國動畫片《長安三萬里》的台語配音，今天（28日）出席活動，被問到最近傳出在砸下千萬監製的電影《突破三千米的泳氣》中「越權」導演一事。李㼈強調與導演沒有不合，而是求好心切，公私分明的他，甚至連女兒都被嚇哭。

李㼈今出席活動，被問到最近傳出在《突破三千米的泳氣》中「越權」導演一事。（記者廖俐惠攝）李㼈今出席活動，被問到最近傳出在《突破三千米的泳氣》中「越權」導演一事。（記者廖俐惠攝）

李㼈表示，配音對演員來講不是難處，但要用台語說文言文詩詞就很考驗功力，所幸有老師先示範過，讓他可以根據情緒、呼吸來完成這次配音。他在片中為李白配音，李㼈稱：「李白是我的偶像，太厲害了，酒喝成這樣，寫成這麼好的詩，非常仰慕，我不能當李白，那當李白目。」

先前周刊爆料，他在監製電影《突破三千米的泳氣》中越過導演安景鴻喊卡，引發討論。李㼈表示，這家電影公司有兩個老闆，一個是他，一個是導演安景鴻，當初就說好以戲為重，且為結果論，且因為他求好心切，有時候要搶光趕時間，或者已經知道哪裡不好，與其浪費時間，不如立刻喊停，才會有搶在導演前發聲的狀況，不過他強調導演還是最大。

被問到是否與導演安景鴻不合？李㼈笑說「好的很勒」，也表示自己好歹拍戲了38年，「尤其是自己的電影作品，這不是開玩笑的，我們沒有任何的不合、不愉快。」

李㼈指出是因為劇本很多內容是他寫的，最清楚要如何表達。（記者廖俐惠攝）李㼈指出是因為劇本很多內容是他寫的，最清楚要如何表達。（記者廖俐惠攝）

李㼈進一步指出，因為劇本很多內容都他寫的，他最清楚要如何表達。被問到為何不乾脆掛雙導演？李㼈搖頭表示，「我就是製片人。」

由於電影女主角是女兒李紫嫣，被問到李紫嫣是否有因此受傷？李㼈表示，因為他當場喊卡，難免會讓女兒受創，「我是對著全部（劇組）一起講，聲音比較大，她有掉淚，我不是罵她。」

他再度強調自己是求好心切，或許會得罪人，不過都是為了戲好。李㼈在活動結束後，就要立刻搭車趕往阿里山，拍攝最後的戲碼，電影即將在4月底殺青，並預計在10月上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中