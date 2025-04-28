李㼈拍片爆越權導演喊卡！親回應承認「女主角都哭了」

〔記者廖俐惠／台北報導〕李㼈擔任中國動畫片《長安三萬里》的台語配音，今天（28日）出席活動，被問到最近傳出在砸下千萬監製的電影《突破三千米的泳氣》中「越權」導演一事。李㼈強調與導演沒有不合，而是求好心切，公私分明的他，甚至連女兒都被嚇哭。

李㼈今出席活動，被問到最近傳出在《突破三千米的泳氣》中「越權」導演一事。（記者廖俐惠攝）

李㼈表示，配音對演員來講不是難處，但要用台語說文言文詩詞就很考驗功力，所幸有老師先示範過，讓他可以根據情緒、呼吸來完成這次配音。他在片中為李白配音，李㼈稱：「李白是我的偶像，太厲害了，酒喝成這樣，寫成這麼好的詩，非常仰慕，我不能當李白，那當李白目。」

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先前周刊爆料，他在監製電影《突破三千米的泳氣》中越過導演安景鴻喊卡，引發討論。李㼈表示，這家電影公司有兩個老闆，一個是他，一個是導演安景鴻，當初就說好以戲為重，且為結果論，且因為他求好心切，有時候要搶光趕時間，或者已經知道哪裡不好，與其浪費時間，不如立刻喊停，才會有搶在導演前發聲的狀況，不過他強調導演還是最大。

被問到是否與導演安景鴻不合？李㼈笑說「好的很勒」，也表示自己好歹拍戲了38年，「尤其是自己的電影作品，這不是開玩笑的，我們沒有任何的不合、不愉快。」

李㼈指出是因為劇本很多內容是他寫的，最清楚要如何表達。（記者廖俐惠攝）

李㼈進一步指出，因為劇本很多內容都他寫的，他最清楚要如何表達。被問到為何不乾脆掛雙導演？李㼈搖頭表示，「我就是製片人。」

由於電影女主角是女兒李紫嫣，被問到李紫嫣是否有因此受傷？李㼈表示，因為他當場喊卡，難免會讓女兒受創，「我是對著全部（劇組）一起講，聲音比較大，她有掉淚，我不是罵她。」

他再度強調自己是求好心切，或許會得罪人，不過都是為了戲好。李㼈在活動結束後，就要立刻搭車趕往阿里山，拍攝最後的戲碼，電影即將在4月底殺青，並預計在10月上映。

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