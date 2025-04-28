與GD舊情復燃？ 李珠姸自拍照藏玄機

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）曾與女團After School出身的李珠妍傳緋聞，當時女方被媒體拍到自由進出男方家，也流出兩人親密貼臉照，但雙方從未正面回應此事，如今兩人疑似舊情復燃，昨（27）日，李珠姸在IG限時動態中發出自拍照，背景疑似是GD家中，被粉絲懷疑兩人是否復合？

GD疑似和李珠姸復合。（翻攝自Threads）

李珠姸27日在IG發出與貓咪的自拍照，被眼尖的網友發現背景疑似是GD家中，貓咪淺灰毛色與脖子上的粉紅項圈也都與GD飼養的貓雷同，被網友截圖，並發在社群平台討論，網友也從GD的IG中找到家中背景及寵物貓照片來進行比對，不料，卻與李珠姸的自拍照高度相似，引起大批網友粉絲熱議。

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眼尖網友發現李珠姸自拍照與GD家中雷同。（翻攝自Threads）

不少網友看到討論貼文紛紛在底下留言：「舊愛還是最美」、「可以啦！這年紀了是時候真的要幸福了」、「龍開心就好」、「趕快結婚吧！祝福志龍！」、「他開心就好」、「可以啊，我還要拜託他趕快談戀愛呢」。

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