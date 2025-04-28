「傻子與白痴」主唱蔡維澤曝音樂成長史 從劉若英到PINK FLOYD

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2025台中金曲音樂節」即將於5月3日至4日登場，活動特別規劃兩場音樂議題講唱會，邀請創作者與不同世代聽眾面對面交流，分享音樂創作背後的故事。首場講唱會日前在台中迴響展演空間舉行，由主持人固定客島楎搭檔「傻子與白痴」主唱蔡維澤，展開一場關於音樂成長與創作歷程的對話。

蔡維澤從小愛哼劉若英〈後來〉。（三立提供）

蔡維澤回顧自己的音樂啟蒙歷程，笑稱從小愛哼劉若英〈後來〉，國中時受KPOP影響，高中加入熱音社後，聽到英國樂團PINK FLOYD，才真正打開音樂視野。他提到，樂團成立初期經歷了從翻唱到原創的轉變，也逐漸理解「創作必須在市場與自我之間找到平衡」。對於金曲的變遷，他觀察到，從過去唱片公司主導的流行審美，到如今串流平台普及後，每個人都能擁有屬於自己的「金曲」，音樂創作與傳播方式也更加自由且多元。

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蔡維澤首場講唱會日前在台中迴響展演空間舉行。（三立提供）

蔡維澤分享音樂創作背後的故事。（三立提供）

活動當晚，蔡維澤拿起吉他即興翻唱陳勢安〈天后〉、安溥〈關於我愛你〉，也演唱傻子與白痴的熱門作品〈你終究不愛這世界〉，更加碼獻唱經典民歌〈第一支舞〉，現場氣氛溫馨熱烈。他也分享，台灣獨立音樂團體在亞洲市場中逐漸嶄露頭角，展現出台灣音樂豐沛的生命力與發展潛力。

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