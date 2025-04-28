破例了！蘇打綠二十年計畫生變 最終站高雄場次曝光

蘇打綠《二十年一刻》最終站在高雄巨蛋壓軸登場。（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會4月26日抵達冬專城市柏林，於頗具盛名的 Tempodrom（藤普杜音樂廳）舉辦唯一一場擁有交響樂同台演出的限定演唱會。蘇打綠邀請合作十年的指揮 Bernd Ruf 以及德國交響樂團 GermansPop Orchestra 共同表演， Bernd 大秀中文告白：「我很喜歡蘇打綠的音樂」，也以中文說出網路迷因句「高雄升起你！」馨儀連忙替指揮翻譯，其實指揮說的是「很高興認識你」。

蘇打綠在柏林邀請合作十年的指揮Bernd Ruf以及德國交響樂團 GermansPop Orchestra 同台演出。（緒風提供）

蘇打綠笑稱，去年於柏林重聚時因為指揮的招呼語「高雄升起你！」，開啟了想在高雄演出的念頭，也順勢於柏林現場正式宣布，《二十年一刻》巡迴演唱會最終站，將於家鄉高雄巨蛋於8月9日、10日一連舉辦二場。

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蘇打綠《二十年一刻》柏林站完美落幕。（緒風提供）

蘇打綠於台北小巨蛋演出後，曾表示二十年一刻演唱會本應於二十週年一年之內完成。如果要破例在二十一歲辦《二十年一刻》演唱會，也只有高雄可以辦到。距離上次登上高雄巨蛋，已是2014年《空氣中的視聽與幻覺》十週年巡演，此次二十週年巡演最終站，剛好也是巡迴的第20站，讓團員笑說：「命運也真會算數啊！」

二十週年最終站回到自己的地盤，蘇打綠在高雄推出三面台的舞台特別版。（緒風提供）

回到自己的地盤，蘇打綠也決定在最終站推出三面台的雙舞台特別版，解構四面台魔方設計，利用高雄巨蛋場地優勢，於雙舞台中設置長達二十公尺的四季長廊深入觀眾席，「一加一」的雙舞台配置讓，雙面巨型螢幕交互呼應，打造前所未有的沉浸式體驗。團員們也很期待：「要跟全場萬人觀眾一起狂跳！」

隨著《二十年一刻》巡演來到倫敦與柏林兩站，不僅象徵與韋瓦第復刻四季計畫的城市重逢，更是蘇打綠出道以來首度於這兩地開唱。柏林演出場館在猶如馬戲帳篷般獨特結構的 Tempodrom，舞台氛圍感十足。正式演出前阿龔幻化為「星河鋼琴手」，為 VIP 帶來特製 Pre-show，與五位來自德國的管弦樂手即席共演多首新創作的鋼琴協奏曲，更設計了專屬曲目單。阿龔透露，從2月台北小巨蛋演出結束後，便馬不停蹄投入練琴，為了這一小時的演出，他特地在倫敦、柏林兩地尋找練琴房密集練習，展現演出誠意。

蘇打綠首度在柏林開唱。（緒風提供）

柏林站正式演出特別捨去螢幕視覺效果，回歸最純粹的音樂能量，冬樂章開場曲〈Everyone〉隨著純白輕紗自空中緩緩降下，GermanPops Orchestra 管弦樂團同步現身，夢幻重現《冬 未了》專輯氣韻，接連登場的〈追追追〉讓全場沸騰；〈痛快的哀艷〉以弦樂與管樂層層疊加，〈Tomorrow will be fine〉則在鋼琴與弦樂交錯下，釋放出溫暖又堅定的力量，整個冬季樂章極致綻放，毫無保留。

蘇打綠《二十年一刻》最終章高雄巨蛋門票將於5月20日（二）下午一點正式啟售。

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