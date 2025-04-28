不必嘲諷426場面 名嘴喊第三階段全面巷戰啟動了

國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道，宣稱現場超過25萬人。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱參加者逾25萬人，卻被網紅「四叉貓」劉宇估算現場最多大概6萬人左右。

儘管藍白凱道集會人數贏過反共網紅「八炯」等人19日號召「拒絕統戰，守護台灣」遊行，不過親藍媒體人陳揮文看到當天活動，開直播忍不住吐槽國民黨這樣泱泱大黨需要靠民眾黨來一起動員撐場，實際上已經「輸到脫褲」！

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今（28）日上午，資深媒體人、電視名嘴黃創夏在臉書發文表示，不必浪費去嘲諷426場面，因為這原是老K上街的本來面貌，強調真正要面對的現實動向將是第三階段「全面巷戰」啟動了。

419反共護台遊行與426反綠共遊行接連在凱道登場，藍營為拚人數撐場子，邀請到民眾黨一同動員支持者上凱道。前天的活動結束後，不少藍白粉絲貼出419和426集會參加者比對圖，為人數超過419遊行而沾沾自喜。

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