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港星妻爆生命倒數 哀嘆「計時器啟動」憂遺4子

張致恒日前接受YouTube頻道《講港金》訪問。（香港星島日報）張致恒日前接受YouTube頻道《講港金》訪問。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲港星張致恒2019年與女優區燕雯結婚育有4子，因經濟壓力太大造成夫妻感情失和。年初區燕雯爆出驚悚公開一則動態：「真的可以全家跳樓，這次過年又提早停業，還不知道什麼時候能有工作。」引來大批網友勸她還有4名無辜幼兒，千萬別想不開。

而張致恒雖然努力找工作，甚至到工地做苦工、尋求登台演出機會，但今年農曆春節前夕工作又面臨停擺，無疑是雪上加霜。

張致恒（右）與妻子區燕雯多次爆出失和。（香港星島日報）張致恒（右）與妻子區燕雯多次爆出失和。（香港星島日報）

港媒報導，26日區燕雯在IG發文自曝因心臟問題感到焦慮，透露生命「啟動計時器」，只盼還有時間陪伴孩子成長，疑似病情惡化。張致恒日前則接受YouTube頻道《講港金》訪問時透露太太有心臟問題，常出現心悸氣喘症狀，「我老婆本身身體不好，心臟比較弱，成天都會心跳得好快，我盡力不讓她操勞，盡力做到我會去做。」

相關新聞：港星張致恒太窮沒錢買奶粉  老婆發文「全家跳樓」

由於2人其中一名兒子確診自閉症及好動症，區燕雯昨又再度發文提及小孩近況，坦言獨自照顧4孩子壓力瀕臨崩潰，但表示會努力撐下去，一家六口生活令人憂心。

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