娛樂 最新消息

八炯、閩南狼破冰了！ 鷹爸曝「2大咖人士」安排把話說開

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源3日突然拍片控訴，昔日戰友八炯走向極端，並操弄群眾情緒，甚至模仿納粹，導致兩人關係決裂。事隔數日，「台灣鷹爸」退役軍官徐柏岳28日透露，兩人在有力人士安排下把話說開了。

八炯與閩南狼已經把話說開了。（資料照）八炯與閩南狼已經把話說開了。（資料照）

徐柏岳在Threads撰文透露，今年8月在洪三雄董事長及黃清龍社長夫婦的陪同下，八炯和閩南狼碰面進行對話深談，了解事件緣由、始末並給予指導，如今已經把話說開，心也跟著放寬了，「大家就繼續努力用行動證明愛台的決心！

鷹爸曝兩人和好過程。（資料照）鷹爸曝兩人和好過程。（資料照）

徐柏岳表示，八炯和閩南狼是台灣的寶貝，理當親耳聆聽，不宜擅自論斷甚至跟著咒罵，這樣一來，反而中了對方分化「不希望我們團結的詭計」。他呼籲，成熟的公民社會需要廣泛的對話，「謝謝大家的愛護與支持，更感謝兩位長輩親自參與，台灣加油！八炯、閩南狼各自站在自己的舞台上繼續努力不懈！鷹爸祝福你們，這是互愛的真理，加油。」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

