鍾明軒氣炸點名4網紅抹黑抹紅 他公開道歉

鍾明軒認為自己原本只是分享旅行經驗，卻被惡意剪輯、曲解、攻擊。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前上《百靈果News》，表示自己在語言學校因同學不知Taiwan，所以用「Chinese culture（中華文化）」輔助解釋，沒想到竟被惡意剪輯、斷章取義，氣到大喊：「NCC在幹嘛？」

鍾明軒25日晚間發布新影片，表示「又來了，每次一睜眼就是網路上無止盡的謾罵跟斷章取義。原本只是分享我的旅行經驗，卻被惡意剪輯、曲解、攻擊，這次連同行也要跟著踩一腳，社群卡位得有夠Gorgeous～」，甚至表示還有不少網紅發文影射酸他。

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此外，鍾明軒也點名4位網紅發文暗諷他，擁有21.4萬訂閱網紅「貝克書」雖未被提及，不過仍在YouTube頻道公開道歉。

貝克書在拍攝最新影片說：「鍾明軒對不起，我英文真的很爛，Chinese culture以為你說自己是中國人，反正我搞錯了，我就刪掉影片。我不該英文那麼爛搞錯意思，真的很抱歉，希望你不要計較我英文很爛！」並譴責部分蹭熱網紅，直說：「這種噁心網紅應該要抵制！」

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