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娛樂 最新消息

現身日本AV！ 剝皮寮台灣正妹「真實身分」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路近日流傳一名台灣正妹將進軍日本暗黑界，取景地點還是在台北萬華區的剝皮寮，引起網友熱議，不過，她的身分讓眾人摸不著頭緒，就連AV達人一劍浣春秋都困惑「她到底是誰啊？」事隔數日，影片製作團隊親自揭曉。

日本AV驚見台灣剝皮寮正妹。（翻攝自《Play NO.1》）日本AV驚見台灣剝皮寮正妹。（翻攝自《Play NO.1》）

台灣女優「Tiny」胎尼今年在日本AV界正式出道，獲得巨大回響，首部作品就奪下好成績，如今又傳出有台灣女孩將進軍日本暗黑界，取景地點還是在台北萬華區的剝皮寮，其身分引起外界好奇。

事件回顧：日本AV驚見剝皮寮台妹 達人困惑「她是誰」

然而，一劍浣春秋指出，影片刻意避開了男優的長相，因此無法從男優的身分來判斷作品的來歷。他還提到，很少見到男優會說中文，而且他都聽得懂對方在表達什麼，反而是台灣女優說話讓他聽不懂，這讓他相當困惑，「她到底是誰啊？」

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事隔數日，一劍浣春秋透露，他接到拍片團隊致電，對方親自揭曉女優身分，這名剝皮寮辣妹是一位素人，且是台灣人無誤，不過，她目前沒有經營社群，因此沒有更多消息可以透露。

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