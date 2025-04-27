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娛樂 最新消息

帥哥網紅律師「男男私密片」外流！ 他氣炸反擊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西「直男」網紅律師桑托斯（Jeferson Santos）經常在足球賽和派對採訪辣妹，並與她們調情激吻，帥氣的外貌和特殊的影片風格，讓他圈了一票粉絲，IG擁有28萬粉絲數，沒想到近日網路流出一段他和男人的性愛片，引起熱議。

Jeferson Santos與男人的私密片被外流。（翻攝自IG）Jeferson Santos與男人的私密片被外流。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，桑托斯經常拍攝與女性互動的影片，因此被認為是「直男」，然而，網路近期流出一段他與男人的私密片，引發軒然大波。對此，他表示，這段影片未經他同意就被外流，「這讓我很痛苦，我不明白為什麼我的隱私會這樣曝光。」

影片曝光後，輿論嘲諷也隨之而來，桑托斯在IG限時動態表示「不在乎」，強調自己沒有必要回應私事，且自己的專業背景與經濟獨立，「我是律師，也是影響者，生活無虞不用依靠他人。」表明將透過法律途徑解決問題。

桑托斯坦言，未曾強調自己是異性戀，且無論性向如何，都不該成為外界批評的對象，未來會維持原本風格拍片，「我會繼續泡妞、繼續做自己、繼續拍影片，我會親吻任何我想親吻的人。」

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