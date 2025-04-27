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娛樂 最新消息

沒第一時間奔喪疑被堂妹暗酸！ 蔡阿嘎曝「已回嘉義」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蔡阿嘎近日風波不斷，先前衰捲「G卡姊夫」涉詐案件，逼得他25日出面澄清，沒想到隔天傳出其高齡80多歲的阿嬤「嘎嬤」離世，堂妹還疑似發文暗酸，為了工作沒在第一時間回嘉義。沉寂幾個小時後，蔡阿嘎在社群更新動態。

蔡阿嘎80多歲的阿嬤「嘎嬤」離世。（翻攝自臉書）蔡阿嘎80多歲的阿嬤「嘎嬤」離世。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎昨晚在IG限時動態分享一段影片，表示「回嘉義的晚餐還得是雞肉飯，好好吃飯，好好長大」，畫面中可以看見他的2個兒子吃著晚餐，疑似暗示自己放下工作回到嘉義，同時也期盼孩子們能夠平安成長。

蔡阿嘎在IG限時動態透露「回嘉義了」。（翻攝自臉書）蔡阿嘎在IG限時動態透露「回嘉義了」。（翻攝自臉書）

值得一提的是，蔡阿嘎的堂妹昨天在社群透露「嘎嬤」離世。然而，她也曾在Threads發文表示，「沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北工作的家人，我直搖頭」，並補充留言「強烈譴責」、「我尊重大家的言論自由，也請大家尊重我的，謝謝！」疑似在暗諷25日晚間開直播的蔡阿嘎。

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