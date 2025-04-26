政大高材生一開口征服全場 艾怡良聽完秒喊：直接出道吧

政大高材生鄭馥儀演唱〈有一種悲傷〉，艾怡良大讚「可直接出道」。（踢帕娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《大學聲Young Voice》自首播以來屢創佳績，除了收視亮眼吸引投資方喊出七位數投資之外，YouTube頻道也持續創造高點閱率。每週皆有實力強勁的選手前來踢館，才播出第二集就讓艾怡良開口「道別送客」的政大高材生鄭馥儀，以一曲〈有一種悲傷〉征服全場，讓艾怡良脫口而出：「再見，直接出道吧！」超高肯定也讓他順利保住守門員位置。

踢館選手張幃因歌聲詮釋「太過完美」，而遺憾落敗，引發網友熱烈討論。（踢帕娛樂提供）

而踢館選手張幃演唱〈心痛的感覺〉則因「歌聲處理過於完美」，被指出缺乏歌曲的真摯韻味，最終未能通過踢館考驗，擔任評審的張清芳也為此特地開金口現場示範，讓學員們收穫頗豐。第二集播出即引發網友熱烈討論，賽後張幃也在社群平台發文表示，會虛心接受大家的建議，也很感謝網友們的鼓勵，將繼續努力，成為更好的自己。

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刺激的踢館賽制讓討論度更加昇華，今天即將播出第三集，同樣也有許多值得期待的選手將帶來精采表現！政治大學的武術冠軍將以空靈反差的聲線演唱自創曲，對上臺大畢業的原創歌手，唱出新世代少年的心聲，讓人相當期待！此外，本集踢館選手九彎十八拐的轉音技巧，也讓艾怡良讚嘆不已，相當陶醉，更有選手大膽挑戰趙詠華的歌曲，節目組也特別邀請趙詠華遠端連線點評唱功，趙詠華表示，這是他的歌曲當中前十名難唱的歌，大讚選手「有勇氣」。

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