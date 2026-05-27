被當肥羊？吳淡如線上課涉侵權 拒付錢私了怒噴「這是勒索！」

吳淡如強調自己是法律系畢業的，對於勒索行為，絕對不會付錢了事！（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如日前與精神科醫師鄧惠文合作開設線上課程，口碑不俗，但今（27日）凌晨，吳淡如突在個人臉書發難，表示自己收到一封指控信件，對方聲稱她在課程中關於「心理學家榮格」與「霍金斯能量表」的整合概念，是對方耗費30年研究出來的核心成果，指控吳淡如等人涉嫌違反「國際著作法」並藉此盜用牟利，要求將課程立即下架，而且還開出「兩條路」讓吳淡如選擇，看是要「私了」付錢私下和解，或是「公了」直接前往地檢署召開記者會提告。

一番言詞，讓台大法律系畢業的吳淡看了火冒三丈，回嗆「我這個人最不喜歡被亂威脅」，直接在臉書粉專公開信件截圖並強硬反擊。

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吳淡如發文如下：

我今天早上竟然被勒索了，這人有沒有搞清楚什麼是著作權。

還有，你有沒有搞錯人，這堂課不是在師父出的，去跟陳修平勒索也是莫名其妙。有沒有搞清楚陳修平不是P P A的老闆？

霍金斯是抄你的？你有著作權？

榮格的理論也是你發明的？

都是你30年前發明的。

半夜寫來這封信。是哪裡有問題？拜託買一堂課看一下裡面有哪個跟你相同？我先請查克律師告勒索。?

我是法律系畢業的，不能因為我是個公眾人物，就這樣亂搞！我從來不會因為別人誣賴我就付錢了事！

我這個人最不喜歡被亂威脅，我直接公布你的來信！台灣詐騙集團現在還這麼猛喔。

今天跟刑事警察局直接提出檢舉。已經請律師接案。本人原則一向清楚，絕不見風轉舵，太不了解我了。

作家吳淡如日前與精神科醫師鄧惠文合作開設線上課程，被指控侵權。（翻攝自臉書）

吳淡如公布對方來信。（翻攝自臉書）

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