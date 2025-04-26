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丁力騏「白沙屯媽祖手鍊」過香爐影片遭盜 報警無效：成代罪羔羊

丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔男星丁力騏今受陳子強、唐玲之邀，出席「藝起反詐騙」公益演唱會，分享自己三月收到朋友送的白沙屯媽祖手鍊，拿去過爐拍影片，沒想到這支16萬觀看的影片遭詐騙集團盜用，哀嚎：「我反而變成詐騙首腦，有點代罪羔羊的感覺。」後來去報警，警察告知他這案件有難度，語重心長說「對方是假帳號，即使找到帳號，他也人去樓空」，讓他束手無策。

陳子強（左起）、唐玲、璟宣、蘇霈、丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）陳子強（左起）、唐玲、璟宣、蘇霈、丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：蘇慧倫親姊遭詐騙730萬！「每月爽領10多萬」本金回不來 無預警被拘提

他說自己的影片遭詐騙集團盜用，拿去騙人買手鍊，他有些傻眼，直呼：「我沒有在賣這手鍊！」他在自己的影音帳號下方提醒民眾若有人在賣東西，絕對是假帳號，但仍在影音平台看見自己影片遭流傳，讓他頗為無奈。

丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）丁力騏出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）

此外，丁力騏前兩天還在家中接到詐騙電話，電話中是一個女孩子叫他「阿舅」，他因為沒有外甥女，翻了個白眼回：「你是誰？」

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