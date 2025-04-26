WINNER前成員復出！南太鉉昔爆吸毒又酒駕 老闆不忍：他悔過了

〔記者邱奕欽／台北報導〕南太鉉曾是WINNER成員，卻因吸毒、酒駕風波沉寂兩年多，如今傳出他將於5月復出重返舞台，演出企劃公司「YOONSO GROUP」社長尹亨彬也證實，南太鉉將於5月正式復出，同時更透露：「他在這段期間做了許多善事，對過去的過錯深感悔恨，非常渴望重新站上舞台！」

南太鉉預計將在5月正式復出。（翻攝自X）

南太鉉預計在5月6日出席「K-POP Week in Hongdae」，過去他在與YG娛樂合約期間因脫序行徑遭到解約，2022年又因涉毒遭判刑1年、緩刑2年，隔年竟再爆出酒駕醜聞，形象一落千丈。沉潛至今，南太鉉11日於社群發文感性道，「雖然經歷了許多風波，但在大家的支持下，我鼓起勇氣再次唱歌。未來會以真誠且成熟的模樣，帶來最好的演出！」

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對此，「YOONSO GROUP」社長尹亨彬則透露，觀察到南太鉉在這段期間自我反省與努力後，慎重向他提出演出邀約，希望能為他的人生開啟全新篇章。尹亨彬也表示，這次復出計畫是經過深思熟慮的安排，「希望這能成為南太鉉重新開始的契機，也期待看到他蛻變後的模樣。」

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