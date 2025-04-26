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娛樂 電影

《罪人》大賣賺分紅還可獲電影所有權 導演被熱議親回應不解

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎提名導演萊恩庫格勒執導的全新動作驚悚片《罪人》正於全球上映中，票房氣勢如虹，北美本週末預估將再進帳3500萬至4000萬美金（約台幣11.39億至13.02億元）拿下雙週冠軍寶座。除了票房告捷，導演庫格勒與華納兄弟影業簽下的合約內容，也意外引發業界廣泛討論。

動作驚悚片《罪人》北美叫好又叫座，將拿下雙週票房冠軍。（華納兄弟提供）動作驚悚片《罪人》北美叫好又叫座，將拿下雙週票房冠軍。（華納兄弟提供）

《罪人》截至週日在北美累積票房至少可達到1.075億美金（約台幣34.99億元），北美票房最終更有望突破2億美金（約台幣65.1億元），甚至上看2.5億美金（約台幣81.37億元），成為繼《全面啟動》、《地心引力》後表現最佳的原創真人電影。

根據外媒先前曝光的合約顯示，該片由華納出資9000萬美金（約台幣29.29億元）製作，導演庫格勒不僅獲得「票房第一分紅」（指電影票房收入的「第一塊錢」開始就能分到錢，不需等到回本。），25年後他更將取得電影的完整所有權，消息一出便有報導指出，部分競爭片廠對華納願意在未來讓出電影權感到「震驚」。

導演萊恩庫格勒（右）和麥可B喬丹合作《罪人》，因合約內容被熱議。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒（右）和麥可B喬丹合作《罪人》，因合約內容被熱議。（華納兄弟提供）

導演庫格勒接受《Democracy Now!》訪問時首度回應此事，直言自己並不是第一個獲得這種合約的導演，華納兄弟也不是第一家這樣做的片廠，「外界對我的合約有很多討論，我不太確定為什麼，我有些猜想，但我不想多說。其實，這類合約早已在好萊塢存在多年。」事實上，包括昆汀塔倫提諾、克里斯多夫諾蘭等導演也曾獲得類似的分紅或所有權條件。

庫格勒進一步表示：「對我來說，《罪人》是非常個人的作品。從我開始拍片以來，包括《黑豹》和《金牌拳手》系列，我的作品已為好萊塢帶來超過20億美金（約台幣651億）的全球票房。我還不到40歲，已經投入大量時間與精力，也錯過了人生中許多時刻，去拍攝那些最終屬於他人的電影。但這一次，我有能力談判，所以我為自己爭取了一些非常重要的條件。」

導演萊恩庫格勒形容，《罪人》是非常個人的作品。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒形容，《罪人》是非常個人的作品。（華納兄弟提供）

對於該片合約，華納兄弟聯合主席麥克德盧卡也回應：「他們說得好像這威脅到了電影行業的生死存亡，這實在愚昧又可笑。當時我們正在競爭這個項目，萊恩明白表示，如果我們不給，他會從其他地方拿到。」他同時表示庫格勒提出的理由很有說服力，特別是這部電影的主題本來就包括黑人的所有權，「這對他來說意義重大且非常私人。老實說，我們很驕傲能給他這樣的待遇。」

《罪人》全台好評上映中，導演庫格勒以頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，而在台IMAX映演場次也進入最終倒數，請影迷把握最後大銀幕機會。

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