《無憂渡》女星死訊藏2年 片尾「名字被框起」網震驚

中國新生代演員夏依丹驚傳離世，得年24歲。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國新生代演員夏依丹擁有清秀外貌及姣好身材，曾出演過多部短劇與網路劇，因出演熱播劇《無憂渡》打開知名度，昨（25）該劇迎來大結局，而她的名字卻在片尾字幕中被以方框標註，用來表示演員已故，證實已經離世2年，得年24歲。

在《無憂渡》的片尾字幕中，夏依丹的名字被框起。（翻攝自微博）

由任嘉倫、宋祖兒主演的戲劇《無憂渡》開播後熱度不斷攀升，夏依丹在劇中飾演「季離」的分身一角，儘管戲份不多，但她精湛的演技仍讓不少觀眾印象深刻。不過在昨日播出大結局後，有眼尖網友發現，她的名在在片尾字幕中竟被框起，這是影視行業對已故人員的悼念慣例，令不少觀眾看見後錯愕。

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據中國媒體報導，夏依丹的好友曾在2023年8月發文悼念，「有的約定真會變得遙遙無期，妹妹在那邊也要保持堅強還是開開心心的。」雖然至今夏依丹的家屬或是工作室都尚未正式發布訃聞，但網友仍對這項消息震驚不已，紛紛表示「原來2023年就走了，年僅24歲…好可惜」、「在《無憂渡》表現很出色，沒想到會是遺作」。

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