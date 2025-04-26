李珠珢最新15秒魔性洗腦舞掀暴動！網瘋喊「三敗舞」看不膩

李珠珢最新15秒魔性洗腦舞掀暴動。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「三振舞女神」李珠珢在台灣擁有高人氣，今年加盟中職富邦啦啦隊掀起高度關注，工作邀約不斷，近日她與手遊合作的最新應援舞「入夢舞」曝光，魔性的舞蹈動作搭配洗腦旋律，讓短短15秒的影片掀起網友暴動。

李珠珢近日為遊戲的主打歌「入夢舞」大跳SOLO舞蹈，歌曲及編舞是由曾打造「富邦32撞」、「炸裂陳子豪」的團隊，以及知名舞蹈編排Suli老師為李珠珢聯手打造。可見影片中的她露出甜美笑容，隨著節奏瘋狂抖肩、踱步，充滿魔性及台味十足的風格，讓大批粉絲瞬間淪陷於李珠珢的魅力之中。

請繼續往下閱讀...

短短15秒的影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，紛紛留言感嘆，「李珠珢舞蹈感染力超強，這可以是三振舞之後的代表作吧」、「珠珠活力無限，怎麼看都不會膩」、「這歌洗腦到炸，我停不下來」、「不過這個應該要叫做三敗舞才對吧，第一敗是被魔性的洗腦歌打敗，第二敗是被珠珠可愛的舞蹈打敗，第三敗則是被珠珠充滿害羞的笑容徹底收服打敗」、「真的是三敗舞耶，這個有創意」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法