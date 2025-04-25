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女主持人邀日男星「甜蜜生活」 段慧琳尪反應曝光

段慧琳（左）帶著Tomo桑大啖美食。（民視提供）（記者林欣穎攝）段慧琳（左）帶著Tomo桑大啖美食。（民視提供）（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕段慧琳主持民視《Go Go Taiwan》化身「甜蜜生活導遊」，帶著日本籍陽光旅伴「Tomo桑」後藤友嗣一同奔赴西拉雅國家風景區，展開一場「甜蜜指數爆表」的輕旅行。但段慧琳透露，老公完全不吃醋：「這麼甜的行程我pass」。

考慮到日本點心多半偏甜，所以她特別帶日籍的Tomo桑來探索台灣「自然的甜」，西拉雅山水優美又是水果之鄉，為因應節目主題「甜蜜生活指南」，這次一字排開都是甜上加甜的農特產，從南化的現做水果冰淇淋、黃金蕎麥套餐、現場採蜜體驗、手工黑糖DIY，到蜜棗芭樂水果滿漢全席，整趟行程堪稱「高甜警報」連發，讓Tomo桑一路喊：「甜進心裡、汗流滿面，但我可以！」

節目中，段慧琳與Tomo桑的互動妙語如珠，Tomo桑把大顆蜜棗誤認成青蘋果，段慧琳備感驚訝：「原來日本沒有生產蜜棗啊？」也得意台灣「水果王國」的美名。

當兩人一起體驗古法熬黑糖時，狂攪糖膏、汗如雨下的過程，也讓兩位運動健將直呼：「這比健身累。」為了品嚐新鮮蜂蜜，兩人還提起勇氣，走進被蜜蜂包圍的養蜂場。除了在地走訪，節目也捕捉到兩人在田野間奔跑的自然模樣，笑點與療癒感滿載。

除此之外，這次拍攝也特別選在先前受地震影響的楠西、玉井地區，節目透過輕鬆又暖心的角度呈現當地依舊充滿生命力與美景，讓人看見土地的堅強與美好。也讓兩人不約而同表示：「食物很甜，人情也很甜！」

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