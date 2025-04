無罩櫻花妹攜手美國AV女優 草地奔跑「巨乳狂晃」網超暈

葉姵妤/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕日本寫真女星macca(まっか)以激凸抖奶、「無罩」散步爆紅,IG坐擁68萬粉絲。近日macca在社群上再度推出新影片,合體美國AV女優莎賓娜(Sabrina Nichole),兩人身穿性感比基尼奔跑,雙球上下狂晃,吸引大批網友朝聖按讚留言。

macca與莎賓娜夢幻聯動。(翻攝自IG)

macca與莎賓娜兩人擁有甜美臉蛋及火辣身材,也時常在各自IG上大方秀出性感身材。近日公開合體的2部影片曝光,一部兩人穿著比基尼牽手,並上下抖動,使胸部狂搖擺。另一部兩人則在草地上奔跑,超「胸」身材被網友盡收眼底,macca更是在影片底下問出:「Do you want to run together?(你想不想一起跑?)」,讓網友紛紛舉手報名留言。

macca與莎賓娜攜手拍火辣影片。(翻攝自IG)

不久前,macca才與日本AV女優深田詠美(深田えいみ)合作拍片,macca的雙峰波動相當吸睛,就連深田詠美都忍不住盯著這對「H級UU」的上下擺動。如今macca遇上外國「超巨」對手顯得略遜一籌。

