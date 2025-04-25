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娛樂 最新消息

無罩櫻花妹攜手美國AV女優 草地奔跑「巨乳狂晃」網超暈

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星macca（まっか）以激凸抖奶、「無罩」散步爆紅，IG坐擁68萬粉絲。近日macca在社群上再度推出新影片，合體美國AV女優莎賓娜（Sabrina Nichole），兩人身穿性感比基尼奔跑，雙球上下狂晃，吸引大批網友朝聖按讚留言。

macca與莎賓娜夢幻聯動。（翻攝自IG）macca與莎賓娜夢幻聯動。（翻攝自IG）

macca與莎賓娜兩人擁有甜美臉蛋及火辣身材，也時常在各自IG上大方秀出性感身材。近日公開合體的2部影片曝光，一部兩人穿著比基尼牽手，並上下抖動，使胸部狂搖擺。另一部兩人則在草地上奔跑，超「胸」身材被網友盡收眼底，macca更是在影片底下問出：「Do you want to run together？（你想不想一起跑？）」，讓網友紛紛舉手報名留言。

macca與莎賓娜攜手拍火辣影片。（翻攝自IG）macca與莎賓娜攜手拍火辣影片。（翻攝自IG）

不久前，macca才與日本AV女優深田詠美（深田えいみ）合作拍片，macca的雙峰波動相當吸睛，就連深田詠美都忍不住盯著這對「H級UU」的上下擺動。如今macca遇上外國「超巨」對手顯得略遜一籌。

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