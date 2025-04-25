《會計師2》上映就稱霸全台 《麥塊》週末有望衝1.2億

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟聯手回歸的《會計師2》昨在台上映勇奪票房冠軍。 （華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕影迷敲碗9年終於推出續作的動作片《會計師2》，集合「小班」班艾佛列克、「制裁者」強柏恩瑟聯手回歸，打造爽度爆棚的槍戰戲，電影昨（24）日在台上映，以全台370萬勇奪票房冠軍！

《MINECRAFT麥塊電影》已登上全台今年票房亞軍。（華納兄弟提供）

而備受遊戲粉絲、小朋友喜愛的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》，靠著「水行俠」傑森摩莫亞與喜劇天王傑克布萊克魅力吸金，目前已位居台灣年度票房亞軍，更預計在本週末衝破1億2千萬，有望持續創造紀錄。

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麥可B喬丹（左）主演的動作驚悚片《罪人》在台IMAX映演場次進入最終倒數。（華納兄弟提供）

此外，由《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒與性感男星麥可B喬丹再度合作的動作驚悚片《罪人》在台則創下爆棚口碑，電影除在北美狂賣7100萬美金（約台幣23.09億元），更在CinemaScore觀眾評價指標破天荒獲得「A」最高評價，一舉刷新R級恐怖電影的最高紀錄。該片以頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，在台IMAX映演場次也進入最終倒數，請影迷把握最後大銀幕機會。

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