才加盟新東家！曾沛慈拖地滑倒重摔 被質疑假摔回應了

曾沛慈挑戰全新曲風。（華研國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾沛慈將推出新專輯，預熱單曲《搶先看》是結合了民謠、迷幻、電子元素的魔幻搖滾，堪稱是她音樂生涯最刺激的全新挑戰，起初聽到demo就驚呼：「真的沒有嘗試過這麼新鮮的曲風！」

在錄製《搶先看》這首歌時，製作人希望這首歌可以用「酷」、「有個性」的態度詮釋，第一天錄製結束後，曾沛慈突然靈機一動，隔天便帶著眼影盤來到錄音室，直接在現場畫起煙燻妝，讓自己更貼近歌曲的狀態。

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曾沛慈加盟新東家，將發行首張專輯。（華研國際提供）

曾沛慈笑說：「我本來是覺得錄音用聲音而已，又沒有人會看到我畫的妝，但是開錄前我想說『不然來畫一下好了！』」超級率性的模樣笑翻工作人員。曾沛慈表示：「這是我第一次做這種事情，也不知道有沒有幫助。」結果當天的錄音非常順利，令大家直呼神奇。

曾沛慈拍攝MV時，其中一個場景恰巧是她造訪過的居酒屋，她不好意思的說：「我是跟我先生來的，是我們交往時候的回憶，所以我覺得有一種熟悉感。」

曾沛慈拍MV摔倒嚇壞工作人員。（華研國際提供）

拍攝當天還有意外插曲，其中一幕曾沛慈正在拖地，拖到一半卻突然消失在鏡頭中，原來是她突然滑倒，整個人摔在地上，令一旁的工作人員緊張不已。

因為曾沛慈實在摔得太自然，竟然一度被以為是安排好的橋段，令她哭笑不得，傻眼說：「如果我假摔我會先大叫，我也不用真的用膝蓋去跪地板，所以剛剛是真的！」她無奈解釋，剛好地板跟她當天穿的鞋子材質不太有摩擦力，再加上拖把有水，就不小心滑倒了，「我其實已經有盡力在克制了，但沒想到我最後還是忍不住就摔下去了。」

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