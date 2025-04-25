晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林采緹做私密處雷射 「妹妹」變超緊：棉條很難塞

林采緹24日做第二次「G緊雷射」。（翻攝自IG）林采緹24日做第二次「G緊雷射」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林采緹過去因Cosplay「蛇姬」走紅，近年來積極經營副業，儘管工作忙碌，仍不時會透過社群分享生活，她昨（24日）在IG透露，自己做了私密處的「G緊雷射」，讓「妹妹」變得更緊，甚至解決困擾自己6年的漏尿問題。

林采緹分享「G緊雷射」成效。（翻攝自IG）林采緹分享「G緊雷射」成效。（翻攝自IG）

林采緹昨天在IG限時動態分享，她去做第二次「G緊雷射」，這個療程總共要做三次。她表示，上（3）月做完第一次療程，效果相當驚艷，不僅改善困擾6年的產後漏尿問題，也讓她的私密處更緊，「棉條變得超級難塞！真的不誇張！」

相關新聞：比養賓士貴！林采緹公開「每月保養金額」 認花瓶不好當

林采緹先前PO出影片透露，自己一個月的保養費用，坦言頭髮又長又多的困擾便是懶得自己洗，因此都是交給專人來服務，洗髮加上護髮以一周至少2次來計算，費用大約落在5000元，再加上保養品支出再加8000元。

不只如此，林采緹平常還有在吃保健食品保養身體，零零總總加起來也要3000元，甚至每年都要花6萬元打電波維持美貌，平均下來，每個月支出5千元，還有4000元的開銷花在按摩放鬆身體，每個月的花費相當可觀。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中