林采緹做私密處雷射 「妹妹」變超緊：棉條很難塞

林采緹24日做第二次「G緊雷射」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林采緹過去因Cosplay「蛇姬」走紅，近年來積極經營副業，儘管工作忙碌，仍不時會透過社群分享生活，她昨（24日）在IG透露，自己做了私密處的「G緊雷射」，讓「妹妹」變得更緊，甚至解決困擾自己6年的漏尿問題。

林采緹分享「G緊雷射」成效。（翻攝自IG）

林采緹昨天在IG限時動態分享，她去做第二次「G緊雷射」，這個療程總共要做三次。她表示，上（3）月做完第一次療程，效果相當驚艷，不僅改善困擾6年的產後漏尿問題，也讓她的私密處更緊，「棉條變得超級難塞！真的不誇張！」

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林采緹先前PO出影片透露，自己一個月的保養費用，坦言頭髮又長又多的困擾便是懶得自己洗，因此都是交給專人來服務，洗髮加上護髮以一周至少2次來計算，費用大約落在5000元，再加上保養品支出再加8000元。

不只如此，林采緹平常還有在吃保健食品保養身體，零零總總加起來也要3000元，甚至每年都要花6萬元打電波維持美貌，平均下來，每個月支出5千元，還有4000元的開銷花在按摩放鬆身體，每個月的花費相當可觀。

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