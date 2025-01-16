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比養賓士貴！林采緹公開「每月保養金額」 認花瓶不好當

〔記者邱奕欽／台北報導〕林采緹早期因Cosplay動漫「航海王」蛇姬一角紅到日本，再加上甜美的外型以及F級超兇身材，因此獲封「真人版蛇姬」美譽，平常雖忙碌於工作卻也樂於和粉絲互動，更不時曬出養眼辣照，她近日透露自己一個月花在美容保養的費用，網友們得知後也驚喊：「比養賓士還貴！」

林采緹公開自己一個月的保養費用，認「花瓶不好當」。（組合照，翻攝自IG）林采緹公開自己一個月的保養費用，認「花瓶不好當」。（組合照，翻攝自IG）

林采緹近日釋出影片透露，自己一個月的保養費用，她坦言頭髮又長又多的困擾便是懶得自己洗，因此都是交給專人來服務，洗髮加上護髮以一周至少2次來計算，費用大約落在5000元，再加上保養品支出再加8000元。

不只如此，林采緹平常還有在吃保健食品保養身體，零零總總加起來也要3000元，甚至每年都要花6萬元打電波維持美貌，還有4000元的開銷花在按摩放鬆身體，粗略估計一個月要花上2萬8500元左右，費用相當可觀。

上述費用還沒算上購買化妝品、治裝等等的金額，林采緹為此忍不住感慨：「養自己就好累喔！」她甚至直言：「你以為花瓶這麼好當嗎？」許多網友看完影片後紛紛表示：「女生保養比養一台賓士還貴！」、「完全認同，美麗絕對需要花錢！」、「不要細算...會很驚人的。」

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