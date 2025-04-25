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澎恰恰現蹤夜市「一舉動」被讚暖男！李翊君挑戰擺攤竟濺血

蔡凡熙（左起）、胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、李翊君、禾浩辰本周迎來最終擺攤戰。（三立提供）蔡凡熙（左起）、胡宇威、苗可麗、蔡昌憲、李翊君、禾浩辰本周迎來最終擺攤戰。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙錄製三立、華視《我們這一攤2》，到全台十大知名夜市挑戰擺攤，本周迎來最終擺攤戰，節目最後將票選出兩道最具代表性的夜市人氣料理，遠征馬來西亞與當地民眾展開文化與味蕾的交流，將台灣小吃的魅力帶向國際舞台。

最終擺攤戰選在北部人潮最多的「寧夏夜市」，攤主們推出雙主打料理「經典大腸蚵仔麵線」與由胡宇威創意研發的「手工麵線蝦餅」。為了呈現最道地的風味，五位攤主特地前往傳統麵線師傅家中學習手工製作技藝。

本集邀來歌后李翊君驚喜助陣，難得參與實境節目的她，不僅與攤主們一同出勤擺攤，更時不時開嗓演唱炒熱現場氣氛。苗可麗打趣說：「有李翊君在，這一攤絕對人氣滿滿！」李翊君則幽默回應：「今天我只負責唱歌和喊『麵線來囉』，其他交給你們啦！」而在備料時現場也充滿了暖心時刻，藝人澎恰恰突襲探班，親手送上豆花慰勞辛苦的攤主們，還主動捲起袖子幫忙，被大家直呼「最暖前輩」。

李翊君拿大聲公維持秩序。（三立提供）李翊君拿大聲公維持秩序。（三立提供）

當晚，寧夏夜市現場排隊人龍綿延數十公尺，李翊君見狀立刻拿起大聲公維持秩序，高喊：「美食值得等待！」更令人感動的是，蔡昌憲的老婆特別帶著兩個孩子來探班，三人突如其來現身攤位前，讓蔡昌憲抱著小孩賣力吆喝，他對著鏡頭開心喊話：「這次就靠你們幫爸爸撐場啦！」

首次參加實境節目的李翊君，這次全程參與讓所有人都十分興奮。她表示，自己平時鮮少有機會逛夜市，「並不是因為明星身分，而是工作時間太不固定，常常連吃飯都沒辦法準時，更別說有時間逛街。」

她透露，幸好女兒愛逛夜市，每次都會幫媽媽外帶回家，尤其是新奇創意料理，「每次吃到都會驚呼：怎麼又有新花樣！」她笑說，自己從早上七點就投入拍攝，原本以為會撐不住，沒想到看到大家那麼認真，即便擺攤不是本業，卻連每個小細節都如此用心，「真的有被大家感動到。」而她也透露，自己在洗碗時不小心刮傷流了血。

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