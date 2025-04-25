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娛樂 最新消息

李多慧深夜喝酒解扣 辣秀深溝網看暈：沒喝也醉了

李多慧分享自己喝酒的美照。（翻攝自IG）李多慧分享自己喝酒的美照。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展超過兩年，擁有甜美臉蛋及火辣身材，再加上精湛舞藝圈粉無數，不時透過社群分享生活點滴的她，昨（24）深夜上傳一系列在餐廳小酌的美照，性感畫面令網友鼻血直流。

李多慧胸前釦子沒扣好，辣秀傲人上圍。（翻攝自IG）李多慧胸前釦子沒扣好，辣秀傲人上圍。（翻攝自IG）

李多慧在IG連發4張美照，只見她坐在餐廳內，一頭長髮披肩，身穿灰色細肩帶背心，露出胸前大片雪白肌，由於釦子沒扣好，傲人上圍呼之欲出，深邃事業線更是一覽無遺，她一手舉著酒杯，一手托腮俏皮擺拍，嘟嘴賣萌的表情瞬間電暈大批粉絲。

貼文曝光後不到14小時，就吸引超過11萬人朝聖按讚，網友紛紛留言，「公主大人，我知道最近很熱，但可以發這種嗎？」、「完了！沒喝，但看到多慧就微醺了」、「公主在消暑解熱嗎？」、「太虧賊啦！想跟歐膩乾一杯」、「嗶嗶，老闆不行這樣喔」。

☆飲酒過量，有害健康☆

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