情色網美辣照出擊 海報QRcode掃完才知被騙

澳洲情色網美吉恩。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲情色網美吉恩（Gena Anne）施展媚術，她製作了許多印有自己火辣穿著的海報，並在角落處附上QRcode，當人們以為掃描後可以下載更多豔照時，卻發現網站竟然聯結至澳洲聯邦大選反對黨領袖達頓競選官網，手法跟詐騙沒兩樣。

吉恩製作豔照海報並附上QRcode，人們以為能下載火辣照片時，卻連上反對黨領袖達頓競選官網。（翻攝自IG）

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吉恩本人對自己聰明的小腦袋非常驕傲，甚至透過影片分享自己幫達頓拉票的「小花招」，還得意洋洋地說：當大家掃描這個（QRcode）的時候，他們會以為可以得到我的豔照，然後得意的笑著掃描後，發現沒有火辣性感的照片，只有達頓選舉官方網站。吉恩還嬌媚說：「達頓爹地，我幫你搞定囉！」

吉恩的作法已經引起澳洲選舉委員會注意。（翻攝自IG）

澳洲選舉委員會也發現了吉恩的「小花招」，不過吉恩彷彿嗅到不妙的氣味，提前一部刪除影片，而印有吉恩豔照的海報目前究竟發放出去多少，沒人知道。也有人懷疑這根本只是博取關注、製造話題的手法，不過，很顯然此舉已經影響投票選擇，製作的時候，應該取得澳洲選舉委員授權。

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