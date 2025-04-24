韓籍三本柱挑戰《不可能的任務》！隔空辣舞台喊話阿湯哥

廉世彬（左起）、禹洙漢與河智媛為《不可能的任務：最終清算》站台。（記者陳志曲攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》今（24）日攜手樂天桃猿打造電影主題日，在台北大巨蛋盛大登場，樂天女孩與中華大學競技啦啦隊挑戰「舞蹈+競技」聯合演出，搭配電影經典主題音樂，完美詮釋「挑戰不可能」的精神，讓韓籍三本柱之一的河智媛直呼「好像挑戰不可能的任務！」

廉世彬（左起）、禹洙漢與河智媛展現出啦啦隊版「不可能的任務」。（記者陳志曲攝）

「樂天女孩」韓籍三本柱—河智媛、廉世彬、禹洙漢齊聚亮相，透過整齊劃一的演出與默契，展現出啦啦隊版「不可能的任務」，象徵團隊合作與挑戰極限的精神。表演結束後，觀眾席的看台上更空降300個紅黑配色的小型降落傘，懸掛《不可能的任務：最終清算》片名小卡，觀眾可憑小卡至現場活動攤位兌換電影海報或電影交換券，讓影迷感受沉浸式任務氛圍。

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河智媛表示，對上一集《不可能的任務：致命清算》印象深刻，「阿湯哥演技很好，而且他都沒有靠後製、替身，很讓人印象深刻」；廉世彬則說都跟爸爸一起看該系列，「眾所皆知，阿湯哥有演技、又帥氣，希望阿湯哥保持健康，我會跟爸爸一起去看電影的！」禹洙漢則說對電影的主題音樂印象深刻。

提到這次和電影主題日合作的感覺，河智媛直呼「就像挑戰不可能的任務一樣，平常啦啦隊都以K-pop為主，首次以電影音樂來做，對舞蹈總監很尊敬！」禹洙漢也說這次跟競技啦啦隊一起表演很帥氣，「真的很希望大家可以進場看！」

廉世彬（左起）、禹洙漢與河智媛三人被問到是否想挑戰高空特技或動作演出。（記者陳志曲攝）

片中阿湯哥親自上陣挑戰不少特技，本集中還高掛在飛機上，被問到會不會想挑戰一些高空特技，或是動作演出？河智媛說有機會的話會想做做看，禹洙漢則表示雖然會擔心害怕，「但也願意試試看」，廉世彬則說她有懼高症，「可能無法，但我很愛玩槍戰遊戲，對自己的槍戰演技有自信！」

由於昨天是廉世彬生日，在台開心慶生的她直說是「出生以來第一次有這麼多人幫忙慶生」，更感性表示「很謝謝大家，比起個人，更希望大家可以保持健康、平安無事的過一整年！」

本次電影主題日結合體育、娛樂與電影三大元素，點燃台北大巨蛋的熱血與感官，也為《不可能的任務：最終清算》揭開宣傳序幕，更多精彩活動敬請期待，並持續鎖定派拉蒙影片粉絲專頁。《不可能的任務：最終清算》將於5月17日在台上映。

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