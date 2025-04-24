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黃曉明慘遭葉珂設局騙？ 中國狗仔曝內幕

中國男星黃曉明（右）2024年9月認愛白富美網紅葉珂。（星島日報提供）中國男星黃曉明（右）2024年9月認愛白富美網紅葉珂。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃曉明2024年9月認愛白富美網紅葉珂，意外掀起「葉珂之亂」，甚至有人挖出葉珂曾經上過專門吸引高富帥的「名媛培養班」，懷疑背後動機不單純，兩人甚至鬧到分手；之後黃曉明與葉珂一同去產檢的消息曝光，更繪聲繪影地說葉珂誕下一名女兒。中國狗仔網紅「妖怪」出面爆料，根據他調查之後，懷疑葉珂是殺豬盤想欺騙黃曉明，葉珂本人親自聯絡妖怪，否認自己是外傳的富婆，更沒有設局欺騙黃曉明，為了明志，葉珂宣布退出網路，從此消聲匿跡。

黃曉明（左）知道自己被葉珂欺騙後，一度想分手，後來傳出懷孕消息才有轉圜餘地。（本報合成圖，翻攝自微博）黃曉明（左）知道自己被葉珂欺騙後，一度想分手，後來傳出懷孕消息才有轉圜餘地。（本報合成圖，翻攝自微博）

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黃曉明與葉珂戀情曝光2個月就分手，隨著葉珂孕肚產檢照曝光，兩人感情似乎也出現轉圜餘地。妖怪近日開直播，稱葉珂在他朋友開的醫院生產，院長有發寶寶的照片給妖怪看，妖怪還大讚黃曉明的女兒「很可愛」。今（24）日妖怪發文爆料，黃曉明遭葉珂欺騙感情，還說：「葉珂是借錢塑造人設去接近黃曉明的，黃曉明會上當，純是因為人傻」，黃曉明之所以選擇原諒葉珂，主要還是認為女兒無辜。

中國狗仔網紅妖怪認為黃曉明是個人品好、心軟的人。（翻攝自微博）中國狗仔網紅妖怪認為黃曉明是個人品好、心軟的人。（翻攝自微博）

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妖怪表示自己可以負責任地說「葉珂把黃曉明騙得很慘，甚至可以說做局差點害死了黃曉明」但原本要分手的兩人，因為孩子出生，於是放下糾結，一笑泯恩仇。妖怪指出黃曉明心腸軟，個性又憨傻，黃曉明知道自己被騙之後，感謝妖怪揭發一切，雖然不願再提起葉珂，卻也沒提兩人是否還有聯繫。妖怪有感覺黃曉明人品好，特別奉勸他以後談戀愛可要擦亮雙眼。

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