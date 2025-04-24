康橋環島車禍遭酸「危險活動」 ？高以翔前女友痛心發聲

Bella是康橋校友，也曾參加過康橋單車環台活動。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕新北市康橋國際學校高二單車環島車隊22日行經彰化縣彰水路時，遭逆向車撞擊，造成7名學生輕重傷，肇事駕駛蕭男疑施用海洛因等毒品。有網友質疑校方為何要舉辦單車活動，認為太過危險，身為康橋校友的高以翔前女友「Bella」蘇湘涵力挺學校行為，沉痛表示：「這次的意外，是一場誰都不願見到的傷痛。但肇事者是明確的一位逆向行駛的駕駛，不是學校的錯，更不是孩子的錯。」

Bella 沉痛表示這次的意外，是一場誰都不願見到的傷。（翻攝自Threads）

Bella多年前也曾參加過康橋單車環台活動，認為是段難忘旅程，不僅挑戰體力，更讓她學會堅持、團隊合作與對生命的敬畏。她指出校方從行前訓練、路線安排、隨行醫護、補給與交通管制，每一步規劃都極度謹慎，學生們也被教導如何保護自己以及照顧他人。

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對於網友譏諷受傷學生、質疑學校為何舉辦活動，她坦言看到令人心寒的評論，更表示康橋辦這個活動這麼多年，從來不是為了炫耀、不是為了製造風險，「而是為了讓孩子在人生某個時刻，真的能站在自己的雙腳上，看見自己走過的路」。

她心疼這些孩子正在經歷人生中重要的成年儀式，卻被突如其來的危險打斷，「他們需要的，是支持，不是苛責。願受傷的孩子平安康復，也願社會對於交通安全更有警覺」，更指出該討論的並非「為什麼要讓孩子去環台」，而是「為什麼路上的危險還如此頻繁存在」。

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