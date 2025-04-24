國家人民團結路上盡心力 閩南狼再嗆館長

「閩南狼」陳柏源在臉書發文嗆「館長」陳之漢。（翻攝自陳柏源臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕反共網紅「閩南狼」陳柏源近日緊咬「館長」陳之漢，公開點名要館長去當兵。對此，館長表示過去曾在海軍陸戰隊服役3年半，被打臉後，陳柏源23日晚間發文表示他已退伍，現在是後備役，「我的肉體人就在台灣，中共打來，我隨時等待國家的號召上戰場」，並嗆沒當過兵的人是臭俗辣、垃圾。

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影片中，陳柏源指館長說他當3年半的兵還跑去舔共，「我這4個月的都為他感到丟臉！在國家人民團結的路上，我都有盡一份力；當3年半的兵是有蔣公授勳的少將邱將軍還要厲害？整天在那邊吹什麼？我身邊一堆當過20年兵出來的都沒他這麼嘴秋。」

陳柏源並表示，現在全世界都知道最大敵人就是中共，館長卻沒有站出來相挺，「沒有，你一句都不敢講，你現在只敢罵台灣人，罵年輕人，罵我們這些站在街頭對抗中共的人，嘲諷真正在前線抗共保台的國軍弟兄，你到底是站在哪一邊的？」

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