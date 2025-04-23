潘柏希《願望》大解放！豹紋土豪噴胸毛 老婆看傻眼

潘柏希（左）在《願望》新造型讓游詩璟目不轉睛。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘柏希與游詩璟在三立八點檔《願望》中，為拯救誤入邪教的華千涵，「下海」潛入邪教組織，兩人竟聯手裝瘋賣傻，一改過往正氣凜然、嚴肅冷靜的檢察官形象，成為全劇最意想不到的反差萌看點。潘柏希為了這場戲，接受「土豪感」造型挑戰，原本他準備了一件粉色西裝，卻被服裝組嫌太日常、不夠張揚，他靈機一動，想到衣櫥深處有一件塵封三四年、連吊牌都沒拆的豹紋襯衫，正好派上用場。

潘柏希在《願望》換上豹紋土豪西裝。（三立提供）

他原想將襯衫扣到最上面保持斯文形象，沒想到劇本明確寫著「要開三顆扣」，為了忠實呈現角色，他索性豁出去，不但解開鈕扣大方露出胸毛，還搭配數條金項鍊，成功營造出十足的「浮誇土豪」風格。

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潘柏希（右）與游詩璟在《願望》劇中一改冷靜形象，裝瘋賣傻意外獲好評。（三立提供）

潘柏希笑說：「我平常走斯文路線，這次真的跨出舒適圈！」結果造型一亮相，現場工作人員笑說：「你以後私底下就不要走斯文風了，狂野風格超適合你！」讓他哭笑不得。「劇中老婆」游詩璟更是看得目不轉睛，忍不住笑場：「從來沒看過他穿這種衣服！」

游詩璟更大讚豹紋造型超帥，還當場拜託潘柏希：「以後可以天天穿這樣嗎？」沒想到隔天潘柏希一進棚就主動去換上豹紋襯衫，兩人現場笑成一團，游詩璟更笑說，劇本寫開三顆扣還太保守，「根本應該全開！有胸毛是很性感的事情，這必須讓大家都知道！」

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