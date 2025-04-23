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甄子丹13億財產全上繳 高調放閃小18歲嫩妻「寵溺畫面曝光」

甄子丹向來寵膩小18歲的嫩妻汪詩詩，在愛妻慶生當日也不忘高調放閃。（翻攝自微博）甄子丹向來寵膩小18歲的嫩妻汪詩詩，在愛妻慶生當日也不忘高調放閃。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕61歲武打巨星甄子丹與小18歲嫩妻汪詩詩步入婚姻逾20年，夫妻倆育有一雙兒女甄濟如及甄濟嘉，一家人給外界幸福融洽的印象。從來不避諱放閃的甄子丹，近日大肆慶祝汪詩詩44歲生日，事後更不忘在社群分享甜吻照放閃。

甄子丹傳在香港身家財產逾3億元港幣（約12.5億元台幣），2年前的婚禮上甚至公開表示，將所有身家財產全給汪詩詩打理，結縭超過20年更把汪詩詩寵成「公主級戰力」，每逢生日、紀念日從不馬虎，生日當天，他高調曬出多張嫩妻美照，還大方公開兩人擁吻合影，夫妻倆身穿象徵喜氣的紅衣同框亮相，他對著汪詩詩又親又抱，汪詩詩則是樂得眉花眼笑，幸福之情溢於言表。

除了分享幸福合照，甄子丹也不忘在貼文中暖心向汪詩詩告白，以英文甜稱她是「女超人」、「家中閃耀的星星」，「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!!（妳是家中耀眼的星星，也是最有趣、才華洋溢、熱情、了不起的女超人！ 永遠愛你！）」

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