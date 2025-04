甄子丹13億財產全上繳 高調放閃小18歲嫩妻「寵溺畫面曝光」

甄子丹向來寵膩小18歲的嫩妻汪詩詩,在愛妻慶生當日也不忘高調放閃。(翻攝自微博)

〔記者邱奕欽/台北報導〕61歲武打巨星甄子丹與小18歲嫩妻汪詩詩步入婚姻逾20年,夫妻倆育有一雙兒女甄濟如及甄濟嘉,一家人給外界幸福融洽的印象。從來不避諱放閃的甄子丹,近日大肆慶祝汪詩詩44歲生日,事後更不忘在社群分享甜吻照放閃。

甄子丹傳在香港身家財產逾3億元港幣(約12.5億元台幣),2年前的婚禮上甚至公開表示,將所有身家財產全給汪詩詩打理,結縭超過20年更把汪詩詩寵成「公主級戰力」,每逢生日、紀念日從不馬虎,生日當天,他高調曬出多張嫩妻美照,還大方公開兩人擁吻合影,夫妻倆身穿象徵喜氣的紅衣同框亮相,他對著汪詩詩又親又抱,汪詩詩則是樂得眉花眼笑,幸福之情溢於言表。

除了分享幸福合照,甄子丹也不忘在貼文中暖心向汪詩詩告白,以英文甜稱她是「女超人」、「家中閃耀的星星」,「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!!(妳是家中耀眼的星星,也是最有趣、才華洋溢、熱情、了不起的女超人! 永遠愛你!)」

