遭李怡貞告侵權今開庭 陳沂認：被媽媽罵了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，氣得李怡貞不滿提告。台北地院今（23日）首度開庭，兩人不僅展開司法攻防戰，結束後仍在網路上隔空互槓。



李怡貞（左）與陳沂隔空互槓。（翻攝自臉書、資料照）

陳沂今天在臉書曬出自己與李怡貞出庭的照片，語帶諷刺透露，自己被媽媽罵了，「她說李怡貞看起來明明大妳兩輪，妳怎麼可以說她只大妳一輪。」強調李怡貞其實只比自己大半歲。

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此外，陳沂指出，李怡貞稱，Meta虛擬替身跟背景模板是自己「精神力」的創作，具有著作權，讓她忍不住笑出來，並狠酸「請不要把Meta的著作權占為己有好嗎？」

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李怡貞在臉書留言處酸陳沂。（翻攝自臉書）

李怡貞也在臉書留言處酸陳沂，搞不清楚我是「告訴人」並非「原告」，且論述錯的各種離譜，讓自己法院不小心笑出來，痛轟：「救命，法學素養在哪？聽說妳過往案件都會請律師的呀，這次沒有律師要接吼？聽妳荒唐的演講連檢察官都發火，好意思說自己是最好的辯護人咧！」

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