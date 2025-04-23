黃國昌講得口沫橫飛 張雅琴：你選選看！就知道有沒有票

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「在野領袖峰會」，兩人在會中握手致意。（記者廖振輝攝）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨與民眾黨22日舉行在野領袖峰會，對於是否發動倒閣，國民黨主席朱立倫表示國民黨立場是倒閣、罷免等任何的方式及方法都不排除，不是單純喊倒閣，目標是要「倒賴」，民眾黨主席黃國昌則認為倒閣救不了台灣，也質疑罷免制度成為少數總統選輸後翻桌的工具。

針對黃國昌拒絕倒閣，年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴直接開酸：「我覺得最好重選，每天吵，我耳朵都快壞了，講得口沫橫飛，你來選啊！整天說戰神什麼碗糕，你選選看！就知道你有沒有票！」

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臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也發文表示：「對啊，國昌老師講得自己好像很厲害，那支持國昌老師下來選，真正的戰神，怎麼可以只選過一場選舉。」

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」，朱立倫昨表示現在去問希望誰下台，大家都會說希望賴總統下台，大家都知道行政院長卓榮泰只是稻草人，賴隨時可以更換，真正需要下台、悔悟、改變的是獨裁者賴清德。

黃國昌則說倒閣救不了台灣，也沒辦法解決現在想要專制獨裁的賴總統，大家應思考如何抑制賴繼續專制獨裁下去，如何發揮在野力量不讓民進黨為所欲為，選輸就翻桌。

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