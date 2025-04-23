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娛樂 日韓

田中圭公司力挺「都是誤會」 撇不倫永野芽郁：妻子不知情

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星永野芽郁今（23）爆出劈腿人夫男星田中圭和韓星金武俊，稍早否認，田中圭則透過公司發表千字文致歉，同樣力撇交往，對於留宿女方家中，他稱「是我喝太醉了她照顧我」，還說「一切都結束了」指的是兩人不再頻繁見面。

田中圭、永野芽郁雙雙否認交往、搞不倫。（翻攝自X）田中圭、永野芽郁雙雙否認交往、搞不倫。（翻攝自X）

《週刊文春》報導，田中圭和永野芽郁到遊樂場約會，甚至有永野家裡的備份鑰匙，4月7日被拍到在女方家過夜；田中圭回應「沒有男女關係」，坦言妻子也不知情，最後鬆口「我們（指和永野芽郁）確實關係很好，但都發覺這樣不太好，所以結束了」。

田中圭的經紀公司對他的致詞深信不疑，表示相信田中圭「並無不倫」，還說他酒量欠佳，但愛喝酒，也曾失態，但近年沒有類似問題。

關於田中圭和永野芽郁曾出遊、聚會，公司表示相信他沒有踰矩行為，因此沒有特別過問，「出軌一事都是誤會，不過即使是誤會，行為本身構成問題，會嚴格要求本人自省」。

此外，被捲入三角戀的韓星金武俊，所屬公司僅簡短回應：「確實拜訪過永野小姐家，當時她母親在場，並非單獨相處。」稱非常尊敬永野芽郁，否認約會一事。

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