百萬YTR「欸你這週要幹嘛」惹議 拍日本旅遊片開營利挨轟

百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本名古屋愛知縣的景點吉卜力公園自2022年開幕後，就成為熱門景點，不過園區內規定不予開放商業攝影。怎料近期卻有網友發現百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」到吉卜力公園拍攝的影片有開營利，針對外界質疑，團隊成員Ariel急出面道歉，引發外界關注。

團隊成員Ariel急出面道歉。（翻攝自Dcard）

百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」於去年底拍攝一部日本旅遊片，其中拍到景點吉卜力公園時未依規定開啟營利，慘遭網友砲轟。對此，團隊成員Ariel也親上火線留言，「感謝版主以及網友們的提醒！我們在2024年底參觀吉卜力公園時，於開放拍攝的區域拍攝影片，並在2025年1月時將其上傳至YouTube平台，後續經提醒並查閱相關規定，得知即便是在可拍攝區域所拍攝之影像，若開啟YouTube盈利用途使用，仍屬不被允許的行為。」

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最後Ariel也承諾將立即下架影片，並將影片累積的收益全數捐至宮崎駿導演參與的公益信託組織，「謝謝網友們的提醒，未來在每一次旅遊紀實前，我會更嚴謹遵守各地景點的攝影與使用規範！」

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