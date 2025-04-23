晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」惹議 拍日本旅遊片開營利挨轟

百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」。（翻攝自IG）百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本名古屋愛知縣的景點吉卜力公園自2022年開幕後，就成為熱門景點，不過園區內規定不予開放商業攝影。怎料近期卻有網友發現百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」到吉卜力公園拍攝的影片有開營利，針對外界質疑，團隊成員Ariel急出面道歉，引發外界關注。

團隊成員Ariel急出面道歉。（翻攝自Dcard）團隊成員Ariel急出面道歉。（翻攝自Dcard）

百萬YTR團體「欸你這週要幹嘛」於去年底拍攝一部日本旅遊片，其中拍到景點吉卜力公園時未依規定開啟營利，慘遭網友砲轟。對此，團隊成員Ariel也親上火線留言，「感謝版主以及網友們的提醒！我們在2024年底參觀吉卜力公園時，於開放拍攝的區域拍攝影片，並在2025年1月時將其上傳至YouTube平台，後續經提醒並查閱相關規定，得知即便是在可拍攝區域所拍攝之影像，若開啟YouTube盈利用途使用，仍屬不被允許的行為。」

最後Ariel也承諾將立即下架影片，並將影片累積的收益全數捐至宮崎駿導演參與的公益信託組織，「謝謝網友們的提醒，未來在每一次旅遊紀實前，我會更嚴謹遵守各地景點的攝影與使用規範！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中