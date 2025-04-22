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娛樂 最新消息

韓國爆紅電音和尚被拱「脫掉」！千人求佛畫面超壯觀

日進大師前進台東開唱掀起轟動。（台東縣政府民政處提供）日進大師前進台東開唱掀起轟動。（台東縣政府民政處提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國爆紅電音和尚「日進大師」尹成浩上週末初訪台東開唱，開場以招牌歌曲《佛祖好帥》帶領樂迷嗨到「高舉拜佛手勢」，並吸引火辣女DJ慕名朝聖，隨後他「放大絕」用誦經佐以敲擊木魚帶來絕妙節奏，狂炸台東電音子民。

這次日進大師準備多首佛經style的電音歌曲嗨翻現場，還入境隨俗播放王彩樺的《保庇》帶動全場大合唱，他以中文告白粉絲「我愛台東，我愛你們」，台下「千人求佛」畫面壯觀。

日進大師（中）造訪台東開唱，迷倒DJ Victoria（左）和DJ Molly。（台東縣政府民政處提供）日進大師（中）造訪台東開唱，迷倒DJ Victoria（左）和DJ Molly。（台東縣政府民政處提供）

由於表演當天天氣炎熱，有歌迷對著日進大師大喊「脫掉」，原來他在袈裟底下暗藏六塊肌，問到未來是否能脫衣跳舞增加氣氛，他打趣「（六塊肌）不是一直都有，這次可惜把六塊腹肌遺忘在韓國了！」

首訪台東的日進大師表示台灣美食很多，也想去初鹿農場和夜市晃晃，透露5月5日將發行新專輯，許願未來能跟台灣歌手合作。

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