新加坡「美女律師」遭渣男詐騙 苦等對方兩年還淪為小三

璟瑄來台發行單曲。（天天耀 T-Y提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自新加坡的「美女律師」璟瑄，在工作上剛正、理性，卻擁有著纖細、感性的內心，她將這份情感寄託在音樂事業上，曾發表過兩首創作單曲，而最讓她嚮往的音樂人則是吳青峰，如今選擇嘗試在台灣發行單曲，「不敢說想要跟青峰合作，只希望能有機會當面對他表達自己崇仰的心情！」

璟瑄的歌唱實力也不容小覷，曾在2023和2024年在新加坡的「我寫我的歌」中文歌曲創作節晉級到24強，也在2021年在新加坡舉行的「The Ultimate Talent」和2014年在新加坡舉行的「YOUth Got Talent」歌唱比賽中晉級到大決賽。多才多藝的她，除了會彈奏鍵盤、吉他，還曾在新加坡全國琵琶比賽中榮獲過亞軍。

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璟瑄來台發行單曲。（天天耀 T-Y提供）

她的新單曲《病態說謊者》諷刺習慣性說謊者的同時也嘲笑自己的愚蠢。創作靈感來自自己的遭遇，她曾在網路上結識了他，對方的溫柔貼心令她深深著迷，不料雙方在認識幾個月之後，對方就開始用各種理由，比如買賣股票時打瞌睡結果輸錢了跟她借錢，但是從未主動歸還，只要璟瑄提起，就用各式荒謬的理由搪塞。當時的璟瑄像是著魔一樣都被他說服，兩人結束曖昧的關係後，還癡癡的等待他整整兩年，直到璟瑄發現他竟背著女友和她有著曖昧的關係過後才終於覺醒。

璟瑄來台發行單曲。（天天耀 T-Y提供）

璟瑄覺得這首歌對自己來說是一種提醒，相信自己值得擁有最好的，不要為了不尊重自己的人而揮霍青春與時光。遇到對自己很壞的人或事物，無論多難，唯有勇敢走向前，才能創造更好的生活、更好的自己。單曲4／23-25在好事聯播網首播，4／25數位發行。

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