台灣之光打進告示牌！DJ HEAD真面目全被「他」看透

DJ HEAD闊別1年半，推出全新專輯《花時間》。（DJ HEAD MUSIC 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電音製作人DJ HEAD闊別1年半，推出全新專輯《花時間》，特別的是，《花時間》是一張全台語創作專輯，力邀金曲大師武雄跨刀填詞。

台灣出身的DJ HEAD，長期於世界各國演出，他是首位闖進美國告示牌舞曲榜的台灣電音DJ，曾連續三年入榜的他，共有6首參與Remix的作品，摘下告示牌舞曲榜冠軍。

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DJ HEAD是台灣知名的電音DJ。（DJ HEAD MUSIC 提供）

贏得全球樂迷喜愛的DJ HEAD，今年回到自己的成長的地方，推出全台語概念專輯《花時間》，音樂作品融合電子、EDM、節奏藍調與Party DJ獨有的氛圍感和宗教感。

這十首歌詞的概念邀請到武雄掌舵，親自提詞及擔任企劃統籌，藉由不同花朵來隱含新時代觀點，與DJ HEAD的音樂結合共生，生長出前所未聞的台語「氣口」，希望為台語音樂灌溉出不同樣貌的氣息與高度。

DJ HEAD透露，開花的「花」好像是一種結果論，開花的「開」又好像在形容一種力度，「我花了多少時間去開花，我用了多少力氣去開花，花開了以後又會怎樣呢？」認為這是一道值得思考的哲學題。

DJ HEAD發行台語專輯。（DJ HEAD MUSIC 提供）

巧合地是，武雄本身就是個「植物迷」，熱愛養花蒔草，他為了DJ HEAD，從自家書櫃與網路中，搜索網羅了各種介紹植物的文章與書籍，巧妙地整理出數十種符合台灣風情，又可以入歌引申寓意的花草，配合DJ HEAD創作出來的旋律，一首首慢慢推敲、鋪陳，精準鑲嵌了植物的花語與故事的生命。

DJ HEAD由衷崇拜武雄，甚至害羞表示：「武雄老師就像有讀心術，把我整個人看透透了！」談及每一首歌詞似乎都暗藏了許多閱讀他之後的線索，「不同的音符開出不同品種的花，每一朵都側寫了我生命中的某些情境！」

DJ HEAD甚至斷言，兩人有緣的種子早已在宇宙種下，「在天時地利的頻率，與節氣相融的此刻，開出各式各樣不同的花朵。」

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