張學友大合唱《你最珍貴》惹哭她 高慧君回家「直播熱唱4小時」傾吐心聲

張學友（圖）日前演唱會大合唱《你最珍貴》惹哭她高慧君。（資料照，JDS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「歌神」張學友19日於小巨蛋舉辦「60+」巡演，演唱安可曲《你最珍貴》時，台下驚喜坐著原唱女歌手高慧君。雖未被張學友發現，但高慧君事後在臉書感性發文，表示當下回憶湧現，感動不已，更向宇宙許願：「希望有天能再次與學友合唱這首歌。」高慧君今（22）出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘，談及此事語氣依舊激動，笑言自己有演唱會結束症候群。

高慧君演唱會結束後重燃歌唱魂，開起直播熱唱。（記者潘少棠攝）

高慧君表示張學友演唱《你最珍貴》前，因為該曲原為男女合唱，特別對觀眾開玩笑：「你們不唱，我會很尷尬的。」隨後聽到是自己再熟悉不過的曲目，高慧君當下激動飆淚，一旁歌迷也趕緊催促她站起來高歌，全場一同齊唱也讓她直呼：「現場有好多個高慧君。」

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演唱會結束後，高慧君心情久久不能自已，回家後「冷凍了半小時」，還忍不住自問「唱歌對我來說是什麼？」她坦言自己歌手生涯僅短短4年就專心演戲，這回聽歌神演唱再次勾起心中歌唱魂，她還手癢開起抖音直播，從凌晨1點到5點不間斷地演唱張學友的歌，群組名稱更叫「演唱會結束症候群」，唱到媽媽打該開房門提醒「幾點了？」、「有關窗戶嗎？」，高慧君羞笑：「我不管我要唱歌，我唱片歌手只有4年，我不想丟掉本來就喜歡的東西。」

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