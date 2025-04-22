「溫柔的靈魂離開我們」 楊紫瓊po方濟各合照悼念

奧斯卡影后楊紫瓊（左）在社群網站發出與方濟各合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（21）辭世，享壽88歲，各國領袖同哀，奧斯卡影后楊紫瓊今（22）也在社群po出兩人合照，並發文哀悼：「A gentle soul has left us.（一個溫柔的靈魂離開我們）」。

楊紫瓊認為方濟各個謙遜、充滿同情心又有勇氣。（翻攝自臉書）

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楊紫瓊透露教宗方濟各是一個謙遜、充滿同情心又有勇氣的燈塔，永遠不害怕為最脆弱的人發生，並總是提醒每個人都應優雅而善良地行事。楊紫瓊說：「我將永遠銘記他的熱情以及他對聯合國道路安全工作的堅定支持，他的慈悲心的確感動世界。願他的精神在每次愛的行動中與眾人同在」。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）因腦出血辭世。（歐新社）

從楊紫瓊這位國際巨星的字裡行間不難看出她心中的哀痛與不捨。根據外媒報導，方濟各過去飽受各種疾病所苦，死因為腦出血，根據天主教會傳統，將會進行9天的追思儀式，隨後召開教宗選舉會議，召集全球紅衣主教齊聚羅馬選出下一任教宗。

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