（獨家）《上山下海》勇闖嘉明湖獵徑 全員險失溫變人肉冰棒

阿傑（右起）、八弟和MAX開心合影。（阿傑提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由「阿傑」黃仕傑、雷艾美、「八弟」蕭志瑋與「MAX」楊盛堯共同主持的《上山下海過一夜》，帶領觀眾貼近大自然、發掘台灣之美，去年更榮獲金鐘獎益智及實境節目獎肯定。

《上山下海過一夜》二度攀登嘉明湖，這次改挑戰獵徑。（阿傑提供）

近日主持群二度挑戰嘉明湖，這次是從布農族傳統獵徑「戒茂斯」路線開始攀登，全程不但遇上台灣保育類最美蛇種「高砂蛇」，更在最後一段路途遭遇劇烈天候，風雪、結冰與濕冷齊襲，甚至差點因失溫釀成意外。主持人黃仕傑受訪時坦言：「這是我人生中第一次，在山屋裡包著睡袋還是無法回溫，當下真的懷疑是不是身體出了狀況。」

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阿傑帶領團隊走嘉明湖。（阿傑提供）



阿傑回憶這趟旅程前兩日天氣尚算穩定，從登山口出發到溪底營地紮營，接著一路前進至妹池，海拔超過3000公尺的妹池夜晚雖然氣溫偏低，但團隊都還能應付，直到第三天一早起床後，才發現整座山區已被濃霧籠罩。早餐後從妹池出發前往嘉明湖，途中天候劇變，風勢大作、雨勢傾盆，「一路走到一半就開始刮風下雨，靠近嘉明湖時發現四周草地都結了冰，甚至還下起了冰霰，氣溫直接降到零度以下。」

阿傑（右起）、八弟和MAX開心合影。（阿傑提供）

雖然每個人都備有保暖裝備，但阿傑與夥伴們沒想到寒流來得如此猛烈，原本氣象只預報會下雨，沒料到會遇到暴雪與冰封，「雨水整個從雨衣褲縫滲進鞋子裡，我低頭一看才發現，襪子、鞋子、褲子全部濕透，腳已經冷到沒知覺。」當時他與MAX走在隊伍最後，還負責幫體力不支的夥伴分擔裝備重量，兩人靠著彼此鼓勵、輪流負重才勉強撐住。

阿傑補捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）

抵達嘉明湖山屋時，協作團隊早一步將裝備安置完畢，也回頭協助其他隊員。阿傑一行人一進山屋就趕緊脫下濕透的雨衣與裝備，換上乾燥備用衣物，試圖回溫。他表示過去每次登山，只要換上乾衣、鑽進睡袋，體溫很快就能恢復，但這次卻完全不同，「八弟早就捲曲在睡袋裡直喊冷，等我跟MAX也都換裝好後，一樣捲入睡袋裡，最後只差三個人沒有抱在一起取暖，甚至開了暖暖包，卻還是無法讓身體暖和起來。」

當時阿傑開始懷疑自己是否遭遇失溫，「我腦中突然閃過，該不會是我身體出問題了？我連去非洲攀登5895公尺的吉力馬札羅山都沒遇過這種狀況。」當下他不敢大意，立刻衝去裝熱水泡薑茶，希望透過熱飲幫助自己與夥伴恢復體溫，卻仍覺得手腳冰冷，狀況沒有太大好轉。

阿傑補捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）

幸好協作團隊與當地山屋管理員熟識，說明情況後對方立刻協助，讓他們得以進入管理室取暖，這才讓身體狀況逐漸緩解，「當時真的有被嚇到，因為那種冷，是睡袋都救不了的冷。」他感性表示這趟旅程能平安完成，全靠團隊之間的彼此照顧與堅強意志力。

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