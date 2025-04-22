歷經親人離世感情分手 凍齡女神蘇慧倫吐露心聲
〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡女神蘇慧倫推出《輕重》專輯後，至今在數位、電台等排行榜已累積了23個冠軍，6月在台北的演唱會門票也完售，看得出歌迷對她的支持。
蘇慧倫到日本為新歌取景拍MV。（相信音樂提供）
蘇慧倫也推出另一首新歌《行前準備》MV，到日本取景，並特別選擇具有年代感的日式民宿拍攝，與她的另一首經典歌曲《滿足》MV拍攝景點相似，讓她感到熟悉，而沿途的杮子樹和房內的火爐、庭院都讓她和工作人員看得目不轉睛。
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蘇慧倫新歌探討許多人生議題。（相信音樂提供）
《行前準備》由彭學斌作詞作曲，蘇慧倫也參與了部份作詞，她談到：「我自己也經歷過親人的離去，或是感情上分手這樣的經歷，感受到生命的無常與變動，或者我們看見每一次世界上其他的生離死別，也都會提醒我們要珍惜當下。」
蘇慧倫新歌感動歌迷，直呼會「聽到哭」。（相信音樂提供）
蘇慧倫6月22日將在台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，門票己完售，其他演出場次包括6月13日在上海、6月15日杭州、7月4日武漢、7月6日北京、7月11日成都，以及7月13日到廣州開唱。
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