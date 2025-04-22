家寧出庭粉紅運動衣穿搭 被狠酸飄姨味

家寧及雙親昨晚被移送地檢署複訊，她身穿粉紅色運動服引發議論。（記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署昨（21）日指揮調查局北機站調查官搜索群海公司，約談張家寧與其父母、妹妹等人。

檢察官偵訊後依違反稅捐稽徵法等罪，諭知家寧及其父母、胞妹等人3萬至20萬元不等交保，其中家寧母及家寧妹均被限制出境、出海。

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更引人關注的是，家寧昨出庭身穿一身粉紅色運動服，不少網友看完批評「這次沒辦法化妝了，眼神很死」、「這次真的完蛋了」，更有人對她身穿粉紅色衣服很有意見，故意嘲諷：「飄姨味。」十足酸味。

新北地檢昨晚複訊後諭知一家4口交保，家寧獨自一人很早繳納保金先行離去，雙親及胞妹3人遲未離開，據悉，3人疑為躲避媒體，一直拖到今（22）日凌晨才辦妥交保手續，最誇張的是傳出3人躲在廁所近10分鐘，最後分別搭乘2部計程車離去。

Andy日前發片控訴辛苦經營頻道，10年來累積227萬人訂閱率，與家寧分手後，頻道被母女整碗捧走，多年來只有領5萬5千月薪，反觀家寧一家卻是吃香喝辣，事後更發現，母女二人於2018年成立群海娛樂公司，自己卻只有分到25%股份。

家寧則委託律師發表聲明稱自己也是跟Andy一樣月領公司薪水，並贊同收益應公平分配。有網友認為群海娛樂公司經營「眾量級CROWD」頻道有逃漏稅之虞，分別向國稅局及地檢署檢舉。

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