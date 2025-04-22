25歲才知「血統之謎」 王品澔和侯友宜約定1事

〔記者蕭方綺／台北報導〕新生代演員王品澔擔任2025新北市客家桐花祭代言人，他除私下先練客語，沒想到參與活動後，意外發現自己原來有1/4的客家血統，他開心驚呼：「哇好酷！我從來都不知道自己有客家人血統！」原來是他一直不知道阿嬤為什麼會說客語，活動結束後他詢問家人，意外獲知阿嬤原來是苗栗客家人，「25歲才知道，原來我有1/4的客家血統！真的太酷了！」意外因參與客家活動成為真正的「客家郎」，讓王品澔又驚又喜，覺得是這次代言最大的收穫。

王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（新北市客家事務局提供）

為了這次的代言，王品澔私下練習說客語，特別學幾句基本客語應對，例如「您好」、「謝謝」、「不好意思」及這次的活動名稱「新北市客家桐花季」，過程中，他發現客語並不那麼陌生，「客語聽起來很可愛，很可惜這次沒有機會用到。」他小時候常常聽到阿嬤在家說客語，因為阿公是南投人，他後來才得知阿嬤是苗栗客家人。

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王品澔（左）與新北市長侯友宜及世壯運吉祥物「Strong」合照。（新北市客家事務局提供）

王品澔是土生土長的南投人，高三畢業後即北上念大學，至今已住在新北市長達7年，平時家人也常常來新北探望他，王品澔表示，會趁著這次機會，帶家人一起到新北各地看桐花，「小時候阿公開車載我去看桐花，對我來說，那邊像是『秘密基地』，只要一說到看桐花，就想到那裡，現在換我開車，載他們去看新北市的桐花！」

王品澔出席活動時，大批粉絲開心圍繞著他。（新北市客家事務局提供）

此外，王品澔在《全明星運動會》第3季運動表現優異，新北市長侯友宜得知王品澔喜愛運動，兩人也在桐花祭現場聊到運動，王品澔說，侯市長有提到他有報名「世界壯年運動會」桌球項目，「不過市長說，我現在年紀太年輕，沒辦法參加世壯運，等以後壯年的時候，可以一起來玩，我說沒問題，我答應市長了，哈哈。」

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