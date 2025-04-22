鍾瑶18年前「冠軍作品照」曝光 回母校當評審勾青春回憶

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶上週第4度受邀回到母校台北實踐大學擔任服裝設計學系「2025在校生動態展演初賽」評審，也勾起了她不少求學時期的回憶，同時還公開了一張自己18年前曾奪下第1名的作品，鍾瑶笑說：「大二實驗組比賽也是我學生時期唯一1次拿到第1名！」

鍾瑶分享18年前拿下第一名的作品，當時她以「蠱生紀」作為主題。（星星相藝提供）

鍾瑶2007年就學期間參與實驗組競賽，以「蠱生紀」作為主題，回憶：「這個作品是想創造一個侏羅紀以前不知何時的紀元，用了很多的草蓆、百葉窗、吸音棉雕塑，以及銅片等材料製作。」當年的作品甚至還被認識的化妝師與攝影師拍攝留念，成為珍貴的青春記錄，她也特別翻出這張2007年在校園所拍下的照片分享。

請繼續往下閱讀...

這回再次回到校園，她與《BAZAAR》總編輯謝可珍、藝術家范承宗、INF創辦人郭瑋、甫月fuyue設計總監王舜民一同坐鎮，見證設計新秀們的創意爆發，初賽共有80多組作品參與，每組僅有90秒的呈現時間，鍾瑶表示：「時裝組會注重概念、技法及市場接受度，實驗組則幾乎沒有標準，更希望看到學生發揮天馬行空的想像，透過服裝設計呈現自己的主題。」

鍾瑶受邀擔任台北實踐大學服裝設計學系「2025在校生動態展演初賽」評審。（星星相藝提供）

儘管評分時間緊湊，鍾瑶仍用心為參賽學生寫下評語，鼓勵學弟妹們：「每一次呈現，都是一次機會，希望學弟妹們從中找到成長的收穫。」鍾瑶也觀察到現在的學生資源更加豐富，校內設備齊全，在和系主任董雅卉交流後也發現：「現在的年輕人較習慣用手機傳訊與圖片討論。」她鼓勵學生多去接觸更多不同的材質、更多不同的布料，親手感受創作的溫度，才更能讓作品貼近真實與人心。

鍾瑶與王舜民、謝可珍、系主任董雅卉、范承宗和郭瑋擔任評審。（星星相藝提供）

鍾瑶在大學時期即以模特兒身份出道，早早接觸時尚與精品領域，隨後轉戰影視圈，近年來更深受品牌青睞。她也特別鼓勵年輕人勇於嘗試多元領域：「我覺得大部分的人不可能在30歲前就定型自己的所有興趣和職業，盡量去試、去碰撞，只要是你喜歡的，哪怕繞路也會在最後覺得值得。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法