晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李多慧認了整形 「一部位」升級素顏照曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧大方不做作的個性，在台灣圈粉無數，日前她在YouTube自曝做了「人生第一次整形」就是做牙齒美白貼片，甚至以影片完整紀錄整個過程，上線短短時間已突破24萬觀看次數，在社群掀起熱議。

她透露，最近想變漂亮的慾望特別強烈，曾到診所諮詢過眼睛和鼻子整型，但最後仍因「想要很自然變漂亮」而打消念頭。後來，她看到韓國知名舞者GABEE在影片中的回眸一笑，「牙齒一亮，整個人看起來就很明亮」，直呼也想擁有和GABEE一樣亮白的牙齒，讓笑容更有親和力，於是特地上網搜尋是哪家診所，專程慕名而來。

李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）

李多慧在影片中說，她覺得自己笑起來露出太多牙齒，而且顏色偏黃、有些斑點、虎牙有點尖銳，希望能藉由貼片讓牙齒稍微平滑柔和一點。

原本就很害怕看牙醫的她，除了擔心會痛，也「很怕會磨牙，聽說很多要削掉原本牙齒」，因此過去一直對牙齒美容療程抱持觀望，直到聽說這種超薄的牙齒貼片技術不需削牙、幾乎沒有疼痛與修復期，而且當天就能完成，才終於放心嘗試。經過和醫師評估討論，她決定做上下各8顆牙齒貼片。

李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）

李多慧當天晚上完成牙齒貼片療程後，一照鏡子立刻驚呼：「哇！真的好厲害，蠻漂亮的！原本擔心會痛，結果完全不痛」，似乎相當滿意，甚至在診間開始練習展露新的笑容，「我笑起來會露很多牙齒，療程做完後不只整齊又亮白，看起來真的自然很多，我現在超喜歡笑」。

李多慧笑稱做完牙齒微整後，整個人看起來更沉穩、端莊，但下一秒又忍不住哈哈大笑，俏皮地用中文喊出「笑死」，甚至在診間和醫師大跳三振舞，自信稱「這是我第一次整型，真的很成功」，並甜笑說未來也會在台灣認真應援。

粉絲也在影片下方紛紛留言，「多慧的笑容好美，看了心情會變好」、「這個笑死太台了，多慧完全被台化了！」。李多慧忙著變美的同時，也不忘替台灣粉絲謀福利！診所醫師在影片中承諾，只要是台灣的朋友看到李多慧的YouTube影片來診所，將會提供更好的服務，也會贈送小禮物。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中