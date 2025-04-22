李多慧認了整形 「一部位」升級素顏照曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧大方不做作的個性，在台灣圈粉無數，日前她在YouTube自曝做了「人生第一次整形」就是做牙齒美白貼片，甚至以影片完整紀錄整個過程，上線短短時間已突破24萬觀看次數，在社群掀起熱議。

她透露，最近想變漂亮的慾望特別強烈，曾到診所諮詢過眼睛和鼻子整型，但最後仍因「想要很自然變漂亮」而打消念頭。後來，她看到韓國知名舞者GABEE在影片中的回眸一笑，「牙齒一亮，整個人看起來就很明亮」，直呼也想擁有和GABEE一樣亮白的牙齒，讓笑容更有親和力，於是特地上網搜尋是哪家診所，專程慕名而來。

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李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）

李多慧在影片中說，她覺得自己笑起來露出太多牙齒，而且顏色偏黃、有些斑點、虎牙有點尖銳，希望能藉由貼片讓牙齒稍微平滑柔和一點。

原本就很害怕看牙醫的她，除了擔心會痛，也「很怕會磨牙，聽說很多要削掉原本牙齒」，因此過去一直對牙齒美容療程抱持觀望，直到聽說這種超薄的牙齒貼片技術不需削牙、幾乎沒有疼痛與修復期，而且當天就能完成，才終於放心嘗試。經過和醫師評估討論，她決定做上下各8顆牙齒貼片。

李多慧自曝做了「人生第一次整形」，就是做牙齒美白貼片。（群萃公關提供）

李多慧當天晚上完成牙齒貼片療程後，一照鏡子立刻驚呼：「哇！真的好厲害，蠻漂亮的！原本擔心會痛，結果完全不痛」，似乎相當滿意，甚至在診間開始練習展露新的笑容，「我笑起來會露很多牙齒，療程做完後不只整齊又亮白，看起來真的自然很多，我現在超喜歡笑」。

李多慧笑稱做完牙齒微整後，整個人看起來更沉穩、端莊，但下一秒又忍不住哈哈大笑，俏皮地用中文喊出「笑死」，甚至在診間和醫師大跳三振舞，自信稱「這是我第一次整型，真的很成功」，並甜笑說未來也會在台灣認真應援。

粉絲也在影片下方紛紛留言，「多慧的笑容好美，看了心情會變好」、「這個笑死太台了，多慧完全被台化了！」。李多慧忙著變美的同時，也不忘替台灣粉絲謀福利！診所醫師在影片中承諾，只要是台灣的朋友看到李多慧的YouTube影片來診所，將會提供更好的服務，也會贈送小禮物。

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